- Christine Eichel: Empfindsamer Titan Beethoven

Im Jahr 2019 hätte Ludwig van Beethoven seinen 250. Geburtstag gefeiert. Das ganze Jahr über wurde der Komponist weltweit geehrt – aber wer war der Mann mit dem wirren Haarschopf? Die Berliner Autorin Christine Eichel hat eine Biografie über Beethoven geschrieben, ARD-Kulturkorrespondentin Maria Ossowski hat sie getroffen.

Kaum ein Komponist ist so populär wie Ludwig van Beethoven. Die Berliner Journalistin und Autorin Christine Eichel hat eine Biografie über den Musiker geschrieben, die im November 2019 erschienen ist. Dafür hat sie sich vier Jahre lang durch Originaldokumente gearbeitet, denn: "Beethoven steht auf einem Sockel. Das hat er nicht verdient", sagt Christine Eichel im Gespräch mit ARD-Kulturkorrespondentin Maria Ossowski.

Beethoven: Ein Rockstar seiner Zeit



Während ihrer Recherchen in Tagebüchern und Konversationsheften habe sie einen ganz neuen Ludwig van Beethoven kennen gelernt, erzählt Eichel: Ein Rebell, ein Sozialrevolutionär, ein Mensch, der sich nicht scheute, selbst seine Mäzenen vor den Kopf zu stoßen.

Beethoven habe den Anspruch gehabt, die Menschheit mit Musik zu erlösen. Er habe sie deshalb auf eine Stufe gestellt mit Literatur, Philosophie und Malerei. Das sei damals neu gewesen, erzählt Christine Eichel. Musik sei zuvor bloß als "musikalische Möblierung des Raumes" wahrgenommen worden. Beethoven "machte daraus ein Kunstwerk, das man bestaunen sollte", so Eichel.

Die Improvisation als Basis



Beethoven habe sich das Komponieren selbst beigebracht. Bereits als Kind habe er zum Ärger seines Vaters viel improvisiert - und diese Improvisationskunst, das so genannte Fantasieren, schließlich immer mehr zur Vollkommenheit gebracht: "Er hat sein Publikum mitgerissen, weil er die völlige Emotionalität hinein gegeben hat. Ohne Regeln, sehr impulsiv, starke Kontraste", so Eichel. Dieses Regellose sei zunehmend in Beethovens Komponien eingeflossen.

Das Gepräch wurde erstmals am 9. Dezember 2019 auf inforadio ausgestrahlt.