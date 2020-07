- Kampf gegen Kindesmissbrauch: Nur ein Prozent wird bekannt

Das Ausmaß von Kindesmissbrauch in Deutschland erscheint monströs. Der Grund: Die Fälle werden immer öfter aufgedeckt, sagt Julia von Weiler, Geschäftsführerin der Kinderschutzorganisation "Innocence in Danger". Im Gespräch mit Christian Wildt erklärt sie, warum das trotzdem nur ein ganz kleiner Teil ist.

Die Weltgesundheitsorganisation gehe davon aus, dass in Deutschland pro Jahr rund eine Million Kinder missbraucht würden, sagt Julia von Weiler. Sie ist die Geschäftsführerin der Kinderschutzorganisation 'Innocence in Danger'. "Das heißt in jeder Klasse, in jeder Kindergartengruppe sitzen mindestens zwei betroffene Kinder", so von Weiler. Insgesamt würde aber nur ein Prozent der Fälle von den Ermittlungsbehörden erfasst.

Widersprüchliche Gefühle

Wie können Kinder mit solch einem Trauma leben? "Sie brauchen vor allem Raum, das alles zu verdauen", sagt von Weiler. Der komplette Alltag würde aus den Fugen geraten. Gleichzeitig sei auch ein Schutz vor Öffentlichkeit wichtig, genauso wie Menschen um sie herum, "die aushalten darüber zu reden, die aushalten, dass diese Kinder sich vor sich selber schämen, dass diese Kinder wütend sind, dass sie traurig sind oder auch aushalten, dass diese Kinder einen Täter oder eine Täterin verteidigen."

Bewältigung ist möglich - Narben bleiben



Dennoch sagt sie auch: "Es ist natürlich möglich, das zu bewältigen. Es ist möglich, heile zu werden." Dennoch würden Narben zurückbleiben. Deswegen sei es so wichtig, dass die Kinder lernen, dass es in Ordnung sei, über das Geschehene zu sprechen.