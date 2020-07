- Caroline Peters: "Total aufgeregt, wieder auf der Bühne zu stehen"

Lange standen die Salzburger Festspiele wegen des Coronavirus auf der Kippe. Jetzt beginnen sie im August mit der Jahrhundert-Inszenierung des "Jedermann". Als Buhlschaft ist die Schauspielerin Caroline Peters zu sehen - seit März stand sie nicht mehr auf der Bühne. Kulturredakteurin Ute Büsing hat Peters getroffen.



Vor dem Start der Salzburger Festspiele zum 100. Geburtstag ist Schauspielerin Caroline Peters so nervös wie nie. Hintergrund ist die Corona-Pandemie, die das Theaterspielen lange unmöglich gemacht hat. "Ich bin da total aufgeregt inzwischen, weil ich so lange nicht vor Publikum gestanden habe", sagte Peters. Seit März pausiere sie nun: so lang, wie noch nie in ihrem beruflichen Leben.

Bei den Salzburger Festspielen im August wird Peters die Rolle der Buhlschaft im Stück "Jedermann" von Hugo von Hofmannsthals spielen.

Abstand auf der Bühne: "Eigenverantwortung der Künstler"

1250 Menschen dürfen live bei dem Freilufttheater in Salzburg im Publikum dabei sein, sagt Peters. "Jede Gruppe ist dann kleine Gemeinschaft." Auf der Bühne gelten in Österreich lockerere Abstandsregeln als in Deutschland. Es sei der "Eigenverantwortung der Künstler überlassen" wie nah man sich komme.

Zwischen Glamour und praktischen Sorgen



In diesen Corona-Zeiten bestehe die Gefahr, dass man "über den praktischen Sorgen den ganzen Glamour der Jahrhundertsache aus den Augen verliere", so Peters. Sie freue sich aber nach wie vor sehr auf das Spiel. "Die Buhlschaft ist eine Frau, die sich einen reichen Mann gesucht hat, den sie nicht heiraten will und von dem sie erwartet, dass er ihr große Partys ermöglicht." In der Zeit von vor mehr als 100 Jahren sei das ein Frauentyp gewesen, der schlecht eigenes Geld verdienen konnte und sich deshalb einen Geliebten gesucht habe.

Kunst als "lebensnotwendige Kraft"



Was die Kunst angeht, steht Peters hinter der Aussage, Kunst sei "ein Lebensmittel und ein Lebenssinn". Sie sei kein Hobby, sondern eine "lebensnotwendige Kraft". "Die Kunst muss aber auch selbst leben können."