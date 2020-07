- Regisseur Qurbani: "Geschichtenerzähler sind systemrelevant"

Alfred Döblins "Berlin Alexanderplatz" spielt Anfang des 20. Jahrhunderts - doch Regisseur Burhan Qurbani hat die Handlung um gesellschaftliche Außenseiter in das heutige Berlin verlegt. Jetzt kommt der preisgekrönte Film in die Kinos und Filmredakteur Alexander Soyez hat sich mit Qurbani über das Werk unterhalten.

Nach vielen Jahren der Arbeit und Vorbereitung sowie einer erfolgreichen Berlinale 2020 fühlte sich Qurbani am Rande einer tiefen Erschöpfung. Die Corona-Krise und der "Stillstand der Welt" hätten auf gewisse Weise Schlimmeres verhindert.



Für ihn und den Film "Berlin Alexanderplatz" sei es gut, dass nun jenseits des Festivalbetriebs "härter" über Themen wie strukturellen Rassismus und Diskriminierung in der Gesellschaft gesprochen werden könne. Es sei eine neue Sensibilisierung da, um über die Erfahrungen der migrantisch gezeichneten Filmfiguren und Qurbani als Regisseur mit afghanischen Wurzeln zu sprechen.





"Berlin Alexanderplatz ist ein Monster"





Die Corona-Krise habe für Kreative wie ihn zudem verdeutlicht, dass "Geschichtenerzähler systemrelevant sind", so Qurbani. Es gebe zudem eine große Sehnsucht nach einem kollektiven Erlebnis beim gemeinsamen Konsumieren von Geschichten: "Das Kino ist ein sozialer Ort", so der Regisseur.



Die Arbeit an "Berlin Alexanderplatz" bezeichnet Qurbani als "initiale Ignoranz" - er habe sich nicht klar gemacht, welch ein "Monster" der Roman von Alfred Döblin sei. Zwar erinnerte er sich an starke Stellen im Buch - doch die Umsetzung in ein Drehbuch nahm drei Jahre in Anspruch, erzählt der Filmemacher. Zwischen der Idee und der Filmpremiere lägen etliche Höhen und Tiefen - und man wisse nie vorher, ob und bei welcher Phase man vielleicht Schiffbruch erleide.