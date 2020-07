- Max Weber, der Vater der Soziologie

Pünktlich zum 100. Todestag ist das Werk von Max Weber in der Gesamtausgabe fertiggestellt worden. Die Aktualität des großen Soziologen, und warum im Moment ein "weltweiter Weber-Diskurs" entsteht, erklärt der Historiker Gangolf Hübinger im Gespräch mit Andreas Oppermann.



Viele Zitate Webers sind noch heute weit verbreitet, etwa, dass Politik "ein Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß" sei. Darin offenbarten sich die Grundprinzipien von Webers Theorie der Politik, so Hübinger. Ein*e Berufspolitiker*in bewege sich immer im Spannungsfeld zwischen zwei Qualitäten, müsse mit Leidenschaft für die eigenen Überzeugungen kämpfen. "Aber immer mit Augenmaß, verantwortungsethisch bezogen auf die Folgen, die die eigene Politik nach sich zieht", sagt der Herausgeber der Gesamtausgabe.

Trotzdem sei Weber kein Konsens- sondern ein Konfliktdenker, sagt Hübinger. Aber Konflikte dürften nicht dazu führen, dass sich Menschen oder Staaten gegenseitig die Köpfe einschlügen. "Sondern es muss am Ende eines Konflikts immer eine Lösung stehen und die kann nur im Kompromiss bestehen". Webers Formel laute immer: Kampf und Kompromiss.

Kapitalismus als stärkste Triebfeder der Menschheitsgeschichte

Mit Blick auf die Entwicklung von Gesellschaften habe Weber erkannt, dass der Kapitalismus die stärkste Triebfeder der Menschheitsgeschichte sei. Sein großes Vermächtnis bestehe darin, dass er religiöse Wertvorstellungen, kapitalisches Wirtschaften und politische Herrschaftsordnung miteinander in Beziehung gesetzt habe. "Dies Art, Ordnungen, kulturelle Orientierungen und politisches Handlen miteinander zu kombinieren, macht ihn zum Klassiker", betont der Professor an der Viadrina in Frankfurt (Oder).

Ein weiterer Begriff, mit dem sich Weber befasste, war das Charisma. Vor dem Hintergrund populistischer Strömungen erscheint die Frage, ob Charismatiker*innen die Demokratie unterhöhlen können, aktueller denn je. Weber habe diese Persönlichkeiten für erforderlich gehalten, sich gar charismatische Führer gewünscht, so Hübinger. "Trotzdem führt von Weber kein Weg zu Hitler". Denn in der Theorie des Soziologen müsse die charismatische Führungspersönlichkeit immer sowohl mit einem starken Parlament als auch mit einem demokratischen, öffentlichen Kommunikationsraum konfrontiert sein.

Suche nach Stabilisierung in der Krise

Heutige Beispiele, etwa in Brasilien, den USA oder Ungarn, seien eine "Negativfolie" dieser Theorie, so Hübinger. "Es wird versucht, diese Art freier Öffentlichkeit zu nivellieren und nur noch Gefolgschaften zu rekrutieren, mit denen man seine eigene Politik in der Polarisierung von Gesellschaften betreiben kann", sagt der Historiker.

Gerade Studierende in Ländern, die mit heftigen politischen Krisen zu kämpfen hätten, läsen Weber intensiv, "um zu schauen, wie sie ihre schwierigen Staaten in der Krise wieder stabilisieren können", sagt Hübinger. So entstehe allmählich ein weltweiter Weber-Diskurs.