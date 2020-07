- Dirk Nowitzki: "Ich genieße die Zeit mit meiner Familie"

Basketballlegende Dirk Nowitzki hat beim Laureus Award den Ehrenpreis für sein Lebenswerk bekommen. Der Würzburger hatte 21 Jahre bei den Dallas Mavericks in der NBA gespielt. Wie es ihm seit dem Karriereende im letzten Sommer geht, hat Nowitzki Sportreporter Jakob Rüger beim Gespräch im Februar erzählt.

Nowitzki hat den ersten Sommer nach seinem Karriere-Ende genossen, wie er erzählt. Kein Druck, kein zusätzlicher Sport, viele Reisen mit der Familie und leckeres Essen - mittlerweile aber hat der Ex-Profi-Basketballer wieder eine Routine im Alltag gefunden.



Seine Karriere habe ihm in Sachen Freizeit viel abverlangt – so war er 2019 zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder Skifahren, erzählt Nowitzki: "Es war echt eine schöne Zeit und ich hab' die Familienzeit genossen."





Große Dankbarkeit an Trainer Geschwindner



Nowitzkis langjähriger persönlicher Trainer und Mentor, Holger Geschwindner, war ein "wichtiger Teil nicht nur meiner Karriere, sondern auch meines Lebens", so der Sportler. "Wir haben ein tolles Verhältnis gehabt und das wird sich auch den Rest unseres Lebens nicht ändern." Nowitzki drückte zudem große Dankbarkeit gegenüber Geschwindner aus – sein Trainer habe ihn als Person und Sportler weiterentwickelt.



Nowitzkis persönliches Umfeld verspricht Bodenhaftung





Sein Umfeld und seine Heimat in Würzburg sind Nowitzki wichtig – hier konnte er abschalten, wenn seine Karriere mal nicht so gut lief, hier hielt man ihn fest, wenn er allzu hoch hinausflog, wie er sagt. Mittlerweile lebt der Sportler in Dallas im US-Bundesstaat Texas. Seine Kinder sind dort geboren und damit war klar, dass die nächste Zukunft der Familie von Dirk Nowitzki in den USA liegt.



Der Ex-Basketpballprofi will nun erst einmal ein bis zwei Jahre abschalten. Sobald seine Kinder etwas älter sind, sieht er aber wieder mehr Zeit, sich dem Sport und auch der Deutschen Basketball Nationalmannschaft zu widmen.

Das Interview ist eine Wiederholung und wurde erstmals am 18. Februar 2020 gesendet.