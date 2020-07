- Bov Bjerg: Autor von "Serpentinen"

Mit seinem Roman "Auerhaus" gelang dem Autor Bov Bjerg ein Bestseller. Es ging um Depressionen und Suizid, wenngleich verblüffend humorvoll im Ton. Von Schuld, Trauer und Freitod handelt auch sein Roman "Serpentinen". Kulturredakteurin Nadine Kreuzahler hat sich im Februar mit ihm darüber unterhalten.

In "Serpentinen" gehe es darum, wie man sich von den Dämonen der eigenen Vergangenheit befreie, erklärt Bjerg. Der Protagonist reist im Roman mit seinem Sohn in seine Heimat, die schwäbische Provinz. Er leidet unter einer dunklen Familiengeschichte: Sowohl Vater, als auch Großvater und Urgroßvater haben sich das Leben genommen. Die schwere Depression, die auch der Protagonist mit sich herumschleppe, sei dabei nichts Genetisches, sondern erworbenes Verhalten, das es abzustreifen gelte, erklärt Bjerg.

Dass der Protagonist "Höppner" denselben Namen trägt wie der seines Romans "Auerhaus", gehe eher auf ein persönliches Gedankenspiel zurück als auf die Idee eines Fortsetzungsromans, so der Autor. "Beide Figuren beinhalten auch Teile von mir selbst, so fand ich es reizvoll, den Namen zu übernehmen", sagt Bjerg.

Befreiung auch von der Nazi-Vergangenheit der Väter

In "Serpentinen" streift ein Mann also die Vergangenheit seiner Väter ab - mithilfe seines Sohnes. Kinder böten diese Möglichkeit zur Befreiung, weil ihre Jugend immer in die Zukunft weise, meint Bjerg. Allerdings: "Wenn man Kinder hat, durchlebt man unweigerlich die eigene Kindheit nochmal und muss aufpassen, die Fehler zu vermeiden, die die eigenen Eltern gemacht haben", sagt der Autor. Diese Wiederholung müsse durchbrochen werden.

Das Thema der Söhne, die sich von ihren Vätern lossagen, beinhalte auch die Auseinandersetzung mit deren Nazi-Vergangenheit. Diese zeige sich auch in der Landschaft, etwa in der Autobahn A8, die auf die Schwäbische Alb hinaufführe. Sein Protagonist nehme die Spuren des Nationalsozialismus überall wahr, "völlig treffend", findet Bjerg. "Er erinnert sich auch an den Antisemitismus, der auf den Schulhöfen in den 70er Jahren noch völlig normal war und den es auch heute noch gibt", so Bjerg.

