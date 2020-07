- Beifuß - ein Kraut gegen Corona?

Beifuß könnte ein Virenkiller sein. Eine spezielle Art dieses Krauts liefert schon seit Jahren den Wirkstoff gegen Malaria. Nun hat eine Forschergruppe aus Potsdam und den USA Artemisia annua gegen das Coronvirus getestet – offenbar mit Erfolg. Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler hat den Chemiker und Studienleiter Peter Seeberger getroffen.

Der deutsche Chemiker Peter Seeberger vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung forscht an einer der aktuellsten Forschungsfragen: der Bekämpfung des Coronavirus. Sein Forschungsobjekt sind Extrakte der einjährigen Beifuß-Pflanze Artemisia annua.

Traditionelle chinesische Medizin

"Die traditionelle chinesische Medizin nutzt Artemesia seit 2000 Jahren - vor allem bei fiebrigen Erkältungskrankheiten", sagt Seeberger. Ursprünglich kommt der einjährige Beifuß aus den Steppen Asiens. In den 1970er-Jahren wurde er als Malaria-Medikament erforscht und wird seitdem effektiv genutzt.

Kein Beifuß vom Wegsrand

Seit Anfang März geht Seeberger nun der Frage nach: Können Extrakte dieser Pflanze helfen gegen das SARS-CoV-2-Virus? Dabei gehe nicht um "einen Beifuß vom Wegesrand". Sondern einen, der speziell gezüchtet werde. Von dieser Pflanze hat Seeberger unter anderem alkoholische und reine Extrakte genutzt und mit einem Kollegen in einem Hochsicherheitslabor erforscht.

Studie ist zur Veröffentlichung eingereicht

"Es hat sich herausgestellt, dass einige Rein-Substanzen interessant waren." Sie seien nicht giftig gewesen und hätten einen Effekt auf die Zellen gehabt, so Seeberger. Eine entsprechende Fach-Studie ist zur Veröffentlichung eingereicht.

Besser noch nicht einnehmen

"Wir empfehlen, das noch nicht einzunehmen", betont der Chemiker. Bisher seien Exktrakte der Artemesia annua nur an Zellen getestet worden. Nun müsse das mögliche Medikament in die klinischen Studien und am Menschen getestet werden.

Günstig und in großen Mengen vorhanden



Einen großen Vorteil hätte ein Arzneimittel aus der Beifuß-Pflanze, meint Seeberger. Die Extrakte wären in großen Mengen und günstig verfügbar. "Das wäre besonders für Entwicklungsländer gut."

Tee aus Madagaskar

Seeberger steht auch in Kontakt mit Madagaskar - hier werden Beifuß-Extrakte als Kräutertee getrunken, denen man eine heilende Wirkung gegen das Virus nachsagt. Der Chemiker möchte auch diese erforschen. "Man hat aus Heilpflanzen schon viel Gutes gezogen."