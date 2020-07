- Staatsanwalt Kamstra: "Jede kriminelle Gruppierung ist angreifbar"

Oberstaatsanwalt Sjors Kamstra ist Verfechter einer Null-Toleranz-Strategie gegen Clan-Kriminelle - und hat mit Ausdauer Prozesse gegen sie geführt. Bevor er in Pension geht, hat unser Gerichtsreporter Ulf Morling mit dem Staatsanwalt gesprochen, der nach der Überzeugung vieler große Fußstapfen hinterlassen wird.

Als "Leuchtturm" bezeichnen ihn Kollegen, Richter und selbst manche Verteidiger: Oberstaatsanwalt Sjors Kamstra, 65 Jahre alt. Jahrzehntelang bekämpfte er als Chef der Abteilung für Organisierte Kriminalität Schwerstkriminelle in Berlin. Er sorgte beispielsweise im vergangenen Jahr für lebenslange Freiheitsstrafen für acht Hells Angels-Mitglieder. Es ging um einen Mord in Reinickendorf, der einer Hinrichtung glich.

Jura-Studium eigentlich eine Notlösung

Nun geht Kamstra in Pension und gibt zu, dass ein Jura-Studium eigentllich eine Notlösung war. Eigentlich habe er Medizin studien wollen. Erst als Referendar habe er Gefallen am Strafrecht gefunden. "Ich würde die Wahl immer wieder so treffen", sagt Kamstra heute. Denn: "Der Staatsanwalt stellt die Weichen für ein Strafverfahren."

Spaß an Ermittlungsstrategie



Welche Eigenschaften sind wichtig als Staatsanwalt? Spaß an Ermittlungsstrategie, nennt Kamstra. Verlässlichkeit. Und: "Man muss sich vor Augen halten, dass man mit Menschen zu tun hat."



In seinen vielen Berufsjahren habe sich sowohl Berlin als auch die Kriminalität verändert. Berlin sei mittlerweile eine internationale Stadt geworden. "Das merkt man der Kriminalität an."

Zu lange weggesehen



Vor allem in der Bekämpfung der Clan-Kriminalität hat sich Kamstra einen Namen gemacht.

"Man hat zu lange weggesehen", sagt Kamstra heute. "Ich bin schon der Meinung, dass wir viel früher ansetzen müssten."

Clan-Kriminelle protzen gern

Clan-Kriminelle protzten gern mit ihren Taten: Sie führten sie nicht im Vergorgenen, sondern am hellichten Tag aus. Das gehöre dazu wie die goldene Uhr oder das teure Auto. Da müsse sich der Staat Respekt verschaffen. "Wir können als Staatsanwälte zeigen, dass der Staat keinesfalls wehrlos ist", meint Kamstra. Ein wichtiger Teil der Bekämpfung der Clam-Kriminalität sei, den Menschen ihr kriminelles Vermögen wegzunehmen.

"Jede kriminelle Gruppierung ist angreifbar"



Einen Höhepunkt erlebte Kamstra im vergangenen Jahr, als bei einem Hells-Angels-Verfahren acht Mal lebenslang von ihm beantragt und auch so entschieden wurde. "Es ist ein spektakuläres Verfahren gewesen", sagt er im Rückblick. Fünf Jahre dauerte der Prozess. Es sei auch darum gegangen, zu zeigen, dass jede kriminelle Vereinigung angreifbar ist. Auch wenn sie den Habitus austrahlen, niemand könne ihnen etwas anhaben.