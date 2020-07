- Jan Stoltz – Der Filmtrixter und das Känguru

Mit der Öffnung der Kinos kommt auch Marc-Uwe Klings "Känguru-Chroniken" wieder auf die Leinwand. Der Mann, der dem Kino-Känguru am Computer tricktechnisch das Laufen beibrachte ist Jan Stoltz. Für seine Arbeit wurde er nun mit dem deutschen Filmpreis geehrt. Kino-Redakteur Alexander Soyez hat mit Stoltz über das Känguru, Filmtricks und die Chancen und Grenzen von Spezialeffekten gesprochen.



Seine korrekte Jobbezeichnung ist Visual Effects Supervisor, so Stoltz. Einfacher ausgedrückt, sagt er, sei er der Regisseur für die Spezialeffekte eines Films. Er arbeitet mit einem großen Team, wenn ein Wesen oder eine Kreatur in einem Film zum Leben erweckt wird. In seinem Job werde er schon früh in den Filmprozess einbezogen: er lese das Drehbuch, sei viel am Filmset mit dabei.





Corona-Lockdown in der Special Effects-Branche erst verspätet spürbar





Der Corona-Lockdown habe den erfolgreichen Kinostart der "Känguru-Chroniken" ausgebremst, so Stoltz. Seine eigene Arbeit mit Special Effects und Post-Produktion unter dem Dach der Firma Trixter konnte jedoch vom Home Office aus weiterlaufen. Aber: Viele Filmproduktionen hätten Anfang des Jahres weltweit monatelang auf Eis gelegen. Die Lockdown-Welle würde seine Arbeit damit erst verspätet erreichen.



Die Tricktechnik könnte auch eine Lösung sein für die von der Corona-Krise beeinflussten Dreharbeiten. Schauspieler*innen könnten trotz Reiseeinschränkungen per Computer in dieselbe Landschaft projiziert werden. Gänzlich neu seien sogenannte "LED Caves" - LED-Bildschirme in Studios, die fast jeden beliebigen Umraum simulieren können. Derartige 3D-Grafiken seien so ausgereift, dass es für durchschnittliche Zuschauer*innen nicht mehr ersichtlich würde, was echt und was nachgebaut sei, so Stoltz.





Kein Verzicht auf Menschen aus Fleisch und Blut





Die Technik wäre mittlerweile so weit, dass selbst Profis wie er nicht mehr unterscheiden könnten, ob ein echter Mensch oder eine Animation in einem Film mitspielt. Allerdings werde der Mensch auf der Leinwand nicht so schnell verschwinden - allein das Känguru aus den gleichnamigen Chroniken beschäftigte ein Team aus gut 100 Mitarbeiter*innen. Dies sei immer noch ein Kostenfaktor, so der Effekt-Experte. Virtuellen Schauspieler*innen fehle der "Fan-Appeal", denn Menschen möchten ihren Idolen nahekommen, ihre Geschichten erfahren. "Das wird dann schnell blutleer", so Stoltz über virtuelle Figuren. Ebenso sei die ganz spezifische Körpersprache eines Menschen schlichtweg essentiell. Für eine animierte Figur müsste diese aufwändig konstruiert werden, sagte der Effekt-Spezialist.