- Vor 30 Jahren kam die D-Mark in die DDR

Im Sommer 1990, genauer am 1. Juli, wurde die D-Mark in der DDR eingeführt. Nicht nur für die Menschen, auch für die Betriebe der DDR wurde damit alles anders. Der Berliner Wirtschaftshistoriker Matthias Judt hat sich mit der Schlussbilanz der DDR-Wirtschaft von 1989 beschäftigt und ist dabei auf bislang unbekannte Zahlen gestoßen. Inforadio Redakteur Dietmar Ringel hat mit ihm darüber gesprochen

Der Schlussbilanz der DDR vom 31. Dezember 1989 fehlt ein Baustein, der in der BRD viel Geld Wert war: Grund und Boden. Laut marxistischer Theorie waren Grund und Boden mit "0" anzusetzen, was aber dem westdeutschen System widersprach, wie Judt erzählt.



Zum Tag der Währungsunion am 1. Juli 1990 rutschte die DDR-Wirtschaft in ein Minus. Dies war komplexen Rechnungen geschuldet, die laut Judt bestimmte Verzerrungen zuließen.

So wurden in der DDR-Schlussbilanz Abschreibungssätze nach DDR-Recht zugrunde gelegt. In der Eröffnungsbilanz am 1. Juli 1990 wurde dann aber nach BRD-Recht verfahren. Dabei wurden Preisaufschläge nicht mitgerechnet und später wieder abgezogen. Damit sank der Wert von beispielsweise Produktionsmaschinen viel zu stark. Außerdem wurden die Nutzungsdauer von Gütern unterschiedlich bemessen, wodurch es wieder zu Defiziten kam.





DDR-Schulden entstanden auch durch rechnerische Verzerrungen





Ein weiterer Punkt war, so Judt, dass DDR-Betriebe ihren Gewinn nahezu vollständig an den Staat abführen mussten. Sie konnten damit kaum Neuinvestitionen aus eigenen Mitteln finanzieren. In der BRD war das wiederum möglich. Die BRD vergab dann Kredite an die DDR-Betriebe, dadurch entstand erneut eine Verzerrung, so der Wirtschaftswissenschaftler. Die Zahlen auf dem Papier wurden zu echten Schulden. Diese Entwicklung war damals schon abzusehen und so wurde das Insolvenzrecht für sechs Monate ausgesetzt. Aus der Treuhandgesellschaft, die auch die DDR-Bilanz erstellte, kam dann der Vorschlag einer Entschuldung. Die Schulden hätte die BRD auch übernehmen können - aber dies sei der westdeutschen Bevölkerung damals nicht zu vermitteln gewesen, sagte Judt.



Die Währungsunion habe jedoch den Weg zur deutschen Einheit unumkehrbar geebnet, so der Wirtschaftsexperte. Die damalige DDR-Regierung ging selbst davon aus, dass sie keine ganze Legislaturperiode mehr im Amt sein würde. Doch dann ging es noch viel schneller - auch weil die Grenze offen war und viele DDR-Bürger*innen eine bessere wirtschaftliche Zukunft wollten. Die Einheit aus wirtschaftlichen Abwägungen zu stoppen, wäre schlichtweg nicht möglich gewesen, so Judt.