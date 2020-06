- Digitale Seelsorge erleichtert Kontakt mit der Kirche

Theresa Brückner ist Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum. Wie die Seelsorge online funktioniert und wie sich digitale und analoge Glaubens- und Seelsorgeangebote ergänzen, darüber hat die Pfarrerin mit Ulrike Bieritz aus unserer Religionsredaktion gesprochen.



Die Pfarrerin Theresa Brückner ist schon lange auf Instagram, Youtube und Twitter als @theresaliebt zu Hause. In Zeiten von Corona haben die Anfragen per persönlicher Nachricht an die Pfarrerin zugenommen, "weil sich einfach ganz viele Menschen Sorgen gemacht haben und ganz viele auch total alleine waren."

Für diese Menschen hat sie sich bewusst viel Zeit genommen. Da Kirchen zwischendruch geschlossen bleiben mussten, wurde viele Angebote in den digitalen Raum verlegt. Brücker begrüßt, was in der Zeit entstanden ist: "Ich hoffe, dass die Leute, die gemerkt haben, das Digitale was für sie gerade im kirchlichen Raum ist, sich auch trauen, weiterzumachen und da auch Zeit investieren." Häufig höre sie von Engagierten in der Kirche: "Wir erreichen Leute, die wir vorher nicht erreicht haben."

Zusammenspiel zwischen analog und digital

Ihre Erfahrung zeige aber auch, dass sich das Digitale auch in die analoge Kirchenwelt zieht. Menschen, mit denen die Pfarrerin online Kontakt hat, besuchten auch ihre Gottesdienste:

"Ich galube, dass sich das auch immer ergänzt."

Die Hemmschwelle für eine erste Kontaktaufnahme mit Kirche sei im Digitalen niedriger: "Die Leute können schnell mal gucken." Auch in der Seelsorge falle es Vielen leichter, in Kontakt zu treten. So könne Brückner auch an andere Angebote weitervermitteln.

"Mein Glaube motiviert mich", eklärt die Pfarrerin. Instagram und die Arbeit mit Jugendlichen machten ihr am meisten Spaß.



Die Pfarrerin wünscht sich, dass aus der Coronazeit das Füreinanderdasein beibehalten wird. Fakenews hingegen könnten demnach weg, so Brückner.