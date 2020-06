- "Energiepolitik konzentriert sich immer mehr auf große Firmen"

Pünktlich zum 20. Geburtstag des Erneuerbare-Energien-Gesetzes hat die Politik dessen Umbau eingeläutet. Wie die Entwicklung in Deutschland weitergehen könnte, darüber hat Inforadio-Reporterin Anja Dobrodinsky mit dem Geschäftsführer des Energieanbieters "Naturstrom", Oliver Hummel, gesprochen.



Die Art, wie in Deutschland Energie erzeugt werde, habe sich seit der Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vor 20 Jahren grundlegend verändert, betont Hummel. "Erneuerbare Energien sind heute die größte Form der Energieerzeugung in Deutschland", sagt der Naturstrom-Geschäftsführer.

Ermöglicht wurde die Entwicklung durch die EEG-Umlage, die jede*r mit der Stromrechnung bezahlt. Erzeugerfirmen bekommen über 20 Jahre eine feste Vergütung pro erzeugter Kilowattstunde und haben damit Planungssicherheit für ihre Investitionen.

Preiseinbruch durch Corona-Krise: EEG-Umlage steigt

Über die Jahre habe es zahlreiche Novellen des Gesetzes gegeben, nicht alle seien vorteilhaft, so Hummel. "Vor allen Dingen die letzte Novelle hat stärker darauf abgestellt, mehr Ausschreibungen zu machen und weniger feste Vergütungen zu gewährleisten." Das habe dazu geführt, dass kleine Unternehmen oder dezentrale Bürgerenergiegesellschaften stark gelitten hätten. "Das konzentriert sich immer mehr auf große Firmen, und das ist ein Trend, den wir in den letzten Jahren generell in der Energiepolitik sehen und sehr schade finden", sagt der Ökostrom-Experte.

In den letzten Monaten sei die EEG-Umlage, die sich aus der Differenz der festgeschriebenen Vergütung und den Strompreisen an der Börse ergibt, gestiegen, erklärt Hummel. Grund dafür sei, dass die Corona-Krise zu einem Nachfrageeinbruch geführt habe, der wiederum einen Einbruch der Strompreise verursacht habe. Bürger*innen müssten deshalb mit einer gewissen Mehrbelastung leben.

Größter Kund*innenanstieg seit 2012



Eine Abkehr von den erneuerbaren Energien lasse sich aber bisher durch die Krise nicht feststellen. "Im Gegenteil", sagt Hummel. Seit Mitte letzten Jahres sei das Thema Klima vor allem durch die "Fridays for Future"-Bewegung, aber auch durch die Geschehnisse im Hambacher Forst wieder deutlich stärker im öffentlichen Diskurs präsent. "Wir verzeichnen den stärksten Kundenanstieg seit 2012", sagt Hummel.