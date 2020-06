- Mehr Demokratie durch Reformen des Wahlrechts

Nach der nächsten Wahl 2021 könnten 800 Abgeordnete in den Bundestag drängen – es bräuchte also eine Änderung des Wahlrechts. Über die Gründe für die Abgeordneten-"Vermehrung" sowie Reformen hat Hauptstadt-Korrespondentin Angela Tesch mit Politik-Berater Michael Kunert gesprochen.

Zusätzliche Abgeordnete kosten nicht nur viel Geld - pro Person etwa 750.000 Euro, so Michael Kunert, Politik-Beobachter und Chef des Meinungsforschungs-Instituts Infratest Dimap. Sondern die Bevölkerung vertraut einem aufgeblähten System nicht mehr, das den Eindruck erweckt, Politiker*innen wollen nur auf ihren Posten verharren. Das Wahlrecht ist kompliziert, so Kunert - aber es sei auch nicht zu vermitteln, wenn eine Partei an Prozentpunkten verlöre und dennoch mehr Mandate bei einer Wahl bekommt.



Direktmandat im Fokus der Reformen



In Deutschland gilt ein personalisiertes Verhältniswahlrecht - d.h. die Macht wird proportional zu den Zweitstimmen verteilt. Dieses Verhältnis seit derzeit "optimal", so der Chef von Infratest Dimap. Der Nachteil ist jedoch: Es gibt verzerrte Verhältnisse bei den Mandatsträger*innen. So haben die ostdeutschen Flächenländer mehr Abgeordnete, als ihnen eigentlich zustehen.

Viele Direktmandate und gleichzeitig wenige Zweitstimmen für eine Partei können zum Problem werden, so der Wahlforscher. Ebenso schwierig ist es, wenn eine Partei in nur einem Bundesland antritt und dort sehr erfolgreich ist - wie beispielsweise die CSU in Bayern. Überhangmandate können dann nicht mit anderen Mandaten der Partei ausgeglichen werden.



Im Fokus der Reformen steht das Direktmandat - doch vor allem CDU/ CSU sind gegen derartige Eingriffe ins Wahlrecht. Auch eine Reduktion der Wahlkreise sei "durchaus machbar" so Kunert. Schon in der jüngeren Vergangenheit - vor der Bundestagswahl im Jahr 2002 - wurde die Zahl der Wahlkreise von 328 auf 299 "geschrumpft".



Kunert sieht zudem die Zunahme der Briefwahl skeptisch - denn wie geheim ist diese Wahl wirklich? Ganz symbolisch vermisst er auch den kollektiven Gang zur Wahlurne, der auch ein "Festtag der Demokratie" sein könnte. Online-Wahlen werden zurzeit nicht weiter als Option verfolgt - zu groß ist die Gefahr der Manipulation.