- Musikkonzerte: Kleine Räume haben eine andere Wirkung

Seit vergangenem Jahr ist die Blockflötistin Dorothee Oberlinger Intendantin der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci und muss sich seitdem auch durch die Musiker-Probleme der Corona-Krise kämpfen. Wie sie diese Aufgabe meistert und wie die Krise die Musikwelt verändert, hat sie Kulturredakteur Haral Asel erzählt.

Wegen der Corona-Krise mussten auch die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci abgesagt werden. Eine schwere Entscheidung, wie die Intendantin, Dorothee Oberlinger, sagt. Doch am Ende sei es fast eine Erleichterung gewesen: Denn fast alle Künstler*innen hätten auch für 2021 zugesagt.

Ein Festival sei immer ein Mosaik, sagt Oberlinger. Es bestehe aus vielen Bausteinen. Dennoch habe die Verlagerung ins nächste Jahr nur wenige Probleme bereitet: "Tatsächlich, wie durch ein Wunder, hat es geklappt", sagt die Musikerin.

Kleine Räume haben eine andere Wirkung

Die Corona-Krise habe die Musiker in extreme Nöte getrieben. "Da stehen wirklichen Existenzen auf dem Spiel", sagt Oberlinger. Die Sofort-Hilfe-Programme seien nicht immer direkt angekommen, wo sie benötigt wurden. Denn gerade die intimen Vorführungen in kleinen Räumen würden auch unter gelockerten Bedingungen schwierig werden. Denn die Nähe in den historischen Räumen sei unvergleichbar, sagt Oberlinger. Das habe sowohl auf die Musiker*innen als auch auf das Publikum eine ganz andere Wirkung.

Eigentlich wäre am kommenden Sonntag auch das sanierte Schlosstheater im Neuen Palais im Park Sanssouci wieder eröffnet worden. Doch das Programm musste geändert werden: Daher wird es einen Stream sowie eine Radio-Übertragung (rbb Kultur) geben. "Es werden dann Räume gezeigt – zum Beispiel der Raffaelsaal - aber dazwischen wird auf der Bühne live etwas passieren", erklärt die Intendantin.