- "Nirgendwo sollten Menschen so leben müssen"

Der Verein 'Seebrücke – Städte sicherer Häfen' ist ein Bündnis der Hilfsbereiten und kämpft unter anderem gegen die Kriminalisierung von Seenotrettern. Gegründet wurde der Verein von der Menschenrechtsaktivistin Liza Pflaum. Margarethe Steinhausen hat sich mit ihr über ihre Arbeit und die Herausforderungen in der Pandemie unterhalten.

Der Sommer 2018 war der ausschlaggebende Moment für Liza Pflaum. Immer mehr Schiffe, die Geflüchtete aus dem Mittelmeer retteten, durften keine Häfen am europäischen Festland mehr anfahren. "Deswegen war da so ein Moment für mich, wo ich gar nicht anders konnte, als zu sagen: Wir müssen uns irgendwie organisieren", sagt die Menschenrechtsaktivistin. Damals rief sie die Initiative "Seebrücke" ins Leben.

Es scheitert am Innenministerium

Auch im griechischen Flüchtlingslager Moria hat Liza Pflaum Unterstützung geleistet: "Es ist tatsächlich nicht möglich, das wirklich zu beschreiben", sagt sie. "Das ist politisch gemacht, dass die Menschen dort in diesen Umständen leben", fügt sie hinzu. Sie sagt, es wäre sofort möglich, die Situation zu verbessern, doch der politische Wille fehlt. Die EU bleibe untätig, damit sich nicht noch mehr Menschen auf Weg machen: "Für mich kann es keinen anderen Grund geben", sagt Pflaum. "Nirgendwo auf der Welt sollten Menschen so leben müssen."

Auch in Deutschland gestalte sich die Aufnahme von Geflüchteten schwierig. Sie scheitere schließlich an der Regierung und am Bundesinnenministerium, denn in den Kommunen und auch in den Ländern herrsche eine deutlich größere Bereitschaft mit einem Willen zur Umsetzung und Aufnahme. "Das ist aus demokratischer Sicht erschütternd", sagt Pflaum.

Europa braucht einen Plan

Die Corona-Pandemie sieht die Aktivistin nicht als Hindernis, Geflüchtete ins Land zu lassen: "Da kommen Menschen, die einfach Hilfe brauchen. Als europäischer Kontinent muss man doch in der Lage sein, diesen Menschen doch zu helfen – auch in einer Krise wie Corona."

Pflaum fordert, anstatt Menschen an den Toren zur Europa abzuweisen, dass realisitische Pläne aufgestellt werden müssten, wie es funktionieren könnte. "Ich denke das ist möglich", sagt sie. "Wir haben so viele Sachen in der Vergangenheit geschafft. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass das nicht möglich ist, wenn wir es alle wollen."