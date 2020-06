- Krzysztof Wojciechowski: Deutsch-polnische Corona-Schmerzen

Seit Samstag sind die Grenzen zu Polen wieder geöffnet. Durch die Schließungen sei erstmals bewusst geworden, dass die deutsch-polnischen Grenzregionen zu einer Einheit zusammengewachsen sind, berichtet der Verwaltungsdirektor des Collegium Polonicum in Slubice, Krzysztof Wojciechowski, im Gespräch mit Stefan Kunze.



"Es war sehr bedrückend, hier an der Grenze zu hocken und nicht auf die andere Seite zu dürfen", sagt Wojciechowski. Der Verwaltungsdirektor des Collegium Polonicum in Slubice, einer Gemeinschaftseinrichtung der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) und der Universität in Poznan, lebt seit 30 Jahren auf der anderen Seite der Oder, in Frankfurt.

Grenzschließungen keine Antwort auf moderne Welt

Die Grenzschließung sei wie ein Axtschlag gewesen. "Wir haben uns daran gewöhnt, das Leben auf beiden Seiten der Grenze zu führen und sind zu einem Organismus zusammengewachsen", sagt Wojciechowski. Die Schlileßung habe ihm verdeutlicht, dass die Zusammenarbeit an der Universität, die Identität der beiden Städte Slubice und Frankfurt (Oder) bei geschlossenen Grenzen keinen Sinn ergebe.

Das Vorgehen der Regierungen stünde für ein antiquiertes Denken: sich bei Bedrohung auf eigenes Territorium zurückzuziehen. "Das ist keine Antwort auf die moderne Welt", so Wojciechowski.

"In 30 Jahren ein paar Jahrhunderte Geschichte aufgeholt"



Die Schließung der Grenze sei ein "tiefer Schnitt in den Strukturen, die in den vergangenen 30 Jahren entstanden sind", gewesen. Gleichzeitig seien diese Strukturen zum ersten Mal auch außerhalb der Grenzregionen bewusst geworden, so der Verwaltungsdirektor des Collegium Polonicum. "Zum ersten Mal hat man uns wahrgenommen, weil wir im Stillen eine ganz eigene Realität aufgebaut haben."

Was zwischen Frankfurt (Oder) und Slubice geschehen sei, sei eine "Rarität im Weltmaßstab": Ein vergessenes Grenzland ohne Infrastruktur und mangelnden Investitionen habe sich zu einem modern denkenden und offenen Fleck auf der Erde entwickelt. "Wir haben es geschafft, in 30 Jahren ein paar Jahrhunderte Geschichte aufzuholen", sagt Wojciechowski.