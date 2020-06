- Politikwissenschaftler Ziblatt: US-Wahlrecht muss reformiert werden

Daniel Ziblatt ist ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Demokratieforschung, der in Berlin am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung arbeitet. Inforadio-Redakteur Christian Wildt hat Ziblatt zum Gespräch getroffen - über die Krise in den USA, die Politik Donald Trumps und welche Reformen nun nötig sind.

Proteste in den Straßen, Forderung nach mehr Demokratie - für Daniel Ziblatt sind die Entwicklungen in den USA nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd durch einen weißen Polizisten durchaus erstaunlich. "Wenn man die Meinungsumfragen sieht, dass 75 oder 80 Prozent der Amerikaner glauben, dass die Proteste gerechtfertigt sind, dann ist das unglaublich, dass es so viel Konsens in der amerikanischen Gesellschaft gibt." Es gebe natürlich auch Gewalt, aber im Ganzen sei es friedlich gewesen. Das habe die Amerikaner überzeugt.

"Eine breite Koalition ist möglich"

Für Ziblatt haben die Bilder des Todes von George Floyd großes Erschrecken ausgelöst. Man sehe, dass es zwei widersprüchliche Tendenzen in Amerika gebe. Er sehe sein Land mit gebrochenem Herzen. Er hat die Hoffnung, dass die Reformen zum strukturellen Rassismus Unterstützung finden werden, es gebe laut Ziblatt aber auch eine große Strömung, die das verhindern möchte. Aber: "Was klar ist, dass eine breite Koalition möglich ist."

Als ein großes Problem sieht der Politikwissenschaftler die Wahlrechtsreform. "In Regionen, in denen viele Schwarze leben, ist es schwieriger zu wählen." Dies sei "inakzeptabel", so Ziblatt. Um gegen diese rassistische Tradition zu kämpfen, müsse das Wahlrechtssystem gestärkt werden. Donald Trump werde immer dagegen sein. Er vertrete eine Koalition von zwei Strömungen: reiche Steuerzahler und weiße Identität. Das ziehe rhetorisch vor allem bei den kleinen Leuten.

Trump helfe eine polarisierte Gesellschaft

Die Drohung Trumps, Militär im Inland einzusetzen, nimmt Ziblatt durchaus ernst. Politisch wäre Gewalt für ihn durchaus nutzbar gewesen, als "Law and Order-Präsident". Er glaubt, dass ihm ein polarisierter Zustand in der Gesellschaft helfe.

Ein tiefliegendes Problem stelle aus Sicht Ziblatts auch die republikanische Partei dar, zu der Trump ja gehört. "90 Prozent ihrer Wähler sind weiß", obwohl die Wähler insgesamt sehr divers seien. "Sie werden starke Maßnahmen ergreifen, um an der Macht zu bleiben", sagt Ziblatt. Das sehe man gerade.