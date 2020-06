- Beckedahl: "Es geht um sehr sensible Daten"

Bald soll sie live gehen, die so genannte "Corona-Warn-App". Sie soll Menschen, die Kontakt zu einer mit Covid19 infizierten Person hatten, rasch und automatisch darüber informieren. Darüber spricht Inforadio-Reporterin Anna Corves mit Markus Beckedahl - Netzaktivist und Mitgründer der Digitalkonferenz re:publica.

Die Corona-App soll helfen, Infektionsketten schnell zu erkennen - und zu unterbrechen. Dafür müssen möglichst viele Menschen diese App installieren. Das ist aber fraglich, denn viele Bürger haben datenschutzrechtliche Bedenken. Markus Beckedahl sieht das anders, er könne sich vorstellen, diese zu installieren. Der Grund liegt für ihn im dezentralen Speichern der Daten.

Dezentrale vs. zentrale Datenspeicherung

Der Datenspeicherungsansatz sei laut Beckedahl der große Streitpunkt gewesen, zwischen zentralem und dezentralem Speichern der Daten. Der zentrale Ansatz eines App-Konsortiums stand für Beckedahl zurecht in der Kritik, da man hier die Daten, die auf zentralen Servern gespeichert worden wären, hätte zweckentfremden können. Beim dezentralen Ansatz bleiben die Daten auf dem Handy des Nutzers. Dadurch sei die Gefahr des Datenmissbrauchs relativ gebannt. „Dem derzeitigen Programmcode nach zu urteilen, ist das auch hier gut gelöst worden“, sagt Beckedahl.

Freiwilligkeit müsse vorherrschen



Dank der Mitarbeit von Google und Apple, die ihre Betriebssysteme für die Corona-App mit Schnittstellen ausstatteten, habe man sich in eine Art Abhängigkeit dieser Unternehmen begeben. Auch Beckedahl sieht das so. Sonst wäre diese Contact-Tracing-App nicht möglich gewesen. Für Netzaktivisten sei es letztlich wichtig, dass Freiwilligkeit bei der Installation der App vorherrscht. „Hier wäre ein Begleitgesetz hilfreich, das regelt, das die Nutzung freiwillig bleibt.“ Denn es gehe hier um sehr sensible Daten. Denn ob die App in ihrer gesamten Lebensdauer sicher bleibt, sei eben fraglich. Hier müsse am Ende jeder selbst entscheiden.