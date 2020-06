imago images / Jürgen Heinrich Bild: imago images / Jürgen Heinrich

Mi 10.06.2020 | 10:45 | Vis à vis

- Kampf gegen Kindesmissbrauch: Nur ein Prozent wird bekannt

Erst vergangene Woche wurde wieder eine Serie von Kindesmissbrauch in Deutschland aufgedeckt. Die Fälle in Deutschland werden nicht mehr, aber sie werden öfter aufgedeckt, sagt Julia von Weiler, Geschäftsführerin der Kinderschutzorganisation "Innocence in Danger". Im Gespräch mit Christian Wildt erklärt sie, warum das aber trotzdem nur die Spitze des Eisberges ist.