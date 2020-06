- Kübra Gümüşay: Wie sprachliche Kategorien ausgrenzen

Der Ostdeutsche, die muslimische Frau, der alte weiße Mann - wie solche sprachlichen Etiketten Menschen als Individuum ausgrenzen, dem ist die Netz-Aktivistin Kübra Gümüşay in ihrem Buch "Sprache und Sein" nachgegangen. Birgit Raddatz hat ihr darüber gesprochen.



Die Meschen der zweiten Kategorie weichen in einem Faktor von der Norm ab - werden daher benannt. In dem Museum sind sie in Glaskäfigen ausgestellt. "Sie exisiteren in Form einer Kategorie, nicht als Individuum." Diesen Menschen werden pauschale Zuschreibungen angedichtet und eigene Komplexitäten abgesprochen. Das können etwa "der Ostdeutsche, die muslimische Frau, der Geflüchtete" sein.

Ausbrechen aus Käfigen

Doch auch die Unbenannten können zu Benannten werden. So etwa durch eine Bezeichnung wie "alter weißer Mann". Das werfe etwa die Frage auf: Was macht diese Benennung mit einem? Wie muss sich ein Individuum zu so einer Zuschreibung verhalten?

Das Buch solle dazu anzuregen, zu hinterfragen, wie man miteinander spricht und wie man aus den Käfigen Räume schaffen kann, erklärt die Autorin. Dabei sei ihr wichtig, nicht den erhobenen Zeigefinger aufzuzeigen. Veilmehr soll es die Mauern der Sprache aufzeigen und ermöglichen zurückzutreten, um Türen in die Mauern zu bauen.