- "Wir müssen lernen, Fotos richtig zu betrachten"

Was verraten Fotos der Nazis über die Verbrechen in den Konzentrationslagern? Für sein Buch "Die fotografische Inszenierung des Verbrechens" ist der Historiker Christoph Kreutzmüller von der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz dieser Frage nachgegangen. Mit Maria Ossowski hat er über seine Erkenntnisse gesprochen.



Bilder, wie das des ertrunkenen Zweijährigen Alan Kurdi an der türkischen Mittelmeerküste, oder des Polizeibeamten in den USA der mit dem Knie George Floyd zu Tode würgt, sind schon in wenigen Tagen um die Welt gegangen.

Weil wir sehr schnell mit dem Auge wahrnehmen und Emotionen zu diesen Bildern entwickeln, sind solche Fotografien so wirkmächtig, erklärt Christoph Kreutzmüller, Historiker in der von der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz und Experte für die Geschichte von Fotos.

"Gibt nicht das eine Foto zum Holocaust"

Während es für viele wichtige Ereignisse der Weltgeschichte ikonographische Fotos gibt, ist das beim größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte jedoch weniger der Fall. Für die Vernichtung der europäischen Juden gibt es kein so symbolisches Bild, wie etwa das des nackten Mädchen nach einem Napalmangriff für die Gräuel im Vietnamkrieg.

Der Junge, der im Warschauer Ghetto die Hände hebt, weil er von einem SS-Soldaten bedroht wird, oder auch die Rampe des Konzentrationslagers in Auschwitz, oder das Foto einer brennenden Synagoge seien einige der Bilder, die sofort eine Assoziation zum Holocaust herstellen würden, sagt Kreutzmüller. "Aber so das eine Foto gibt es wohl nicht.“

Ein Album über das größte Verbrechen der Menschheit

Zusammen mit zwei Kollegen hat Kreutzmüller bei der Bundeszentrale für politische Bildung das Buch "Die fotographische Inszenierung des Verbrechens – Ein Album aus Auschwitz“ heruasgebracht. Darin untersucht er 197 Fotoaufnahmen des SS-Mannes Bernhard Walter.

Bei der genauen Betrachtung der Bilder sind Kreutzmüller dabei viele Details aufgefallen, die man in den Bildern nur erahnen kann. Als Beispiel nennt er die vielen großen Laternen, die auf den am Tag gemachten Fotos sinnlos wirken, aber darauf hindeuten, dass die meisten Menschen nachts in das Konzentrationslager gebracht wurden.

Außerdem sei so auch die Transformation der Gefangenen deutlich geworden. "Da noch ein Zahnarzt, der gerade angekommen ist“, schildert der Historiker. Und einen Tag später sieht man denselben Menschen in Sträflingskleidung.

Die Sicht der Täter entschlüsseln

Die Fotos seien nicht entstanden, um die Menschen zu dokumentieren, die umgebracht werden sollten, erklärt Kreutzmüller. Stattdessen sei es den fotografierenden Nazis darum gegangen, einen Leistungsnachweis für ihre effiziente Abfertigung der ankommenden Opfer zu haben.

Die Bilder zeigen die Sicht der Täter, vom Waggondach, von oben herab. Von den Aufständen an der Rampe in Auschwitz wie etwa am 25. Mai 1944 gibt es dementsprechend keine Bilder. "Diese Fotos sind nicht ins Album gekommen, denn sie stören die Wahrnehmung des reibungslosen und wohlorganisierten Ablaufs“, so Kreutzmüller. So ginge es immer auch darum, was die Fotos nicht zeigen.

"Wir müssen lernen, egal ob in Geschichtsbüchern, Seminaren oder in Familienalben, die Fotos richtig zu betrachten und nicht nur mit den Augen drüber hinweg zu huschen.“ Dann können Fotos zu Türen zu einer historischen Wirklichkeit werden.