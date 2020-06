- Extremsportler Huber über den Umgang mit der Angst

Alexander Huber ist Extremkletterer und hat oft neue Maßstäbe gesetzt. Dabei ist er an die Grenzen des Machbaren gegangen. Für sich selbst hat der Sportler die Angst zu seinem besten Freund erklärt. Darüber spricht mit ihm Christian Wildt.

Alexander Huber ist Bergsteiger, Bergführer, Bergbauer und Extremkletterer. Dabei geht er beim Geschwindigkeitsklettern in der Senkrechten so wie beim Steigen ohne jedes Hilfsmittel Risiken ein: "Der Kletterer ist in diesem Moment voll konzentriert. Das ist auch unsere wichtigste Überlebensversicherung", so Huber, denn jeder einzelne Fehler wäre fatal.

Umgang mit der Angst am Berg

Nur durch das nötige Selbstvertrauen in sein Können könne man seine Angst kontrollieren. Man brauche aber auch ein Gespür für seine Grenzen: "Wenn ich am Berg irgendwo das Gefühl habe, mir geht's da nicht gut dabei, ich habe ein schlechtes Gefühl im Bauch, dann ist es der letzte Moment, wo ich jetzt ganz dringend umkehren muss."