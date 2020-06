- Richter: "Kinder können ihre Rechte nicht selbst wahrnehmen"

Der Richter Rüdiger Ernst engagiert sich seit Jahren für Kinderrechte. Er fordert unter anderem die Aufnahme von Kindergrundrechten ins Grundgesetz. Darüber und über die Auswirkungen der Corona-Krise auf Familien aus rechtlicher Sicht, spricht Ansgar Hocke mit ihm.

Rüdiger Ernst ist Vorsitzender Richter beim Berliner Kammergericht. Außerdem ist er Mitglied der Kinderrechtekommission der Deutschen Familiengerichtstages, eines Zusammenschlusses von Juristen, die an der Weiterentwicklung des Familienrechts arbeiten.



Im Interview erklärt Ernst, seine Motivation an den Reformen zu arbeiten so: Kinder könnten ihre Rechte nicht selbst wahrnehmen: "Sie sind darauf angewiesen, dass andere Menschen in fremdnütziger Weise ihre Interessen wahrnehmen."



Durch die Einschränkungen in der Corona-Krise seien Fakten geschaffen worden, die auch Einfluss auf Familiengerichte haben werden, so der Richter. Das beträfe etwa Umgangsfragen, das Sorgerecht, Gewaltschutzfragen und auch Unterhaltsfragen. Wenn etwa durch Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosigkeit geklärt werden müssen, wie die finanziellen Möglichkeiten für den Unterhalt aussehen.

Auswirkungen der Corona-Krise auf Kinder





Rüdiger Ernst betont, man wisse noch nicht genau, welche Auswirkungen die Corona-Zeit auf die Kinder hatte. Allerding befürchte er negative Auswirkungen auf viele Kinder. Wichtig sei nun, dass Erwachsene sensibel dafür sind, wo im Verborgenen die Rechte von Kindern zu kurz gekommen sind - etwa, wo Kinder vernachlässigt, misshandelt oder missbraucht wurden. Das sei erst möglich, wenn etwa Therapeuten, Lehrer, Sozialarbeiter oder andere Personen wieder Zugang zu den Kindern haben.



Zur Situation an den Gerichten sagt Ernst, Familienrichter seien oft hochengagiert. Allerdings haben sie zu Anfang selten eine fachliche Vorbereitung: "Das Familienrecht spielt in der ersten und in der zweiten Staatsprüfung fast keine Rolle."

Forderungen des Richters





Das Sorge- und Unterhaltsrecht müsse dringend reformiert werden, sagt der Richter. Väter wollten demnach mehr Zeit mit ihren Kindern Zeit. Das habe auch Auswirkungen auf das Unterhaltsrecht.

Außerdem sollten seiner Ansicht nach spezifische Kinderrechte in das Grundgesetz eingebracht werden. Darüber gebe es unter Experten noch keine Einigkeit. Die Gegebenheiten haben sich laut Rüdiger Ernst seit der Enstehung des Grundgesetzes geändert. Ernst sagt, der Staat könne die Rechte von Kindern früher stärken, wenn die Kindergrundrechte im Grundgesetz ausdrücklich verankert würden.