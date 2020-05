picture alliance / Photoshot Bild: picture alliance / Photoshot

Fr 22.05.2020 | 10:45 | Vis à vis

- Trojanow: Das ist keine Krise, sondern eine Dauerkatastrophe

Ilija Trojanow ist Bestseller-Autor. Seine Werke handeln von vielen Aufenthalten und Begegnungen in Ländern jenseits des europäischen Wohlstandes. Auch in der Corona-Krise meldet sich Trojanow zurück: Die Gesellschaft müsste umdenken und erkennen was - auch abseits von Corona - auf der Welt schief läuft.