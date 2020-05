- Wie viel Solidarität braucht die Gesellschaft?

Besuchsverbote in Altenheimen, Einschränkungen des Demonstrationsrechts und des Schulbesuchs - die Bekämpfung der Corona-Pandemie wirft auch ethische Fragen auf. Der Theologe und Sozialethiker Andreas Lob-Hüdepohl ist Mitglied im Deutschen Ethikrat. Mit Redakteurin Ursula Voßhenrich hat er über Solidarität und Immunität gesprochen.

Gelockert werden müsste viel mehr an anderen Stellen. Die Zugänge zu verletzlicheren Gruppen müssten gelockert werden – "also zu Altenheimen (und) zu Einrichtungen der Behindertenhilfe", so Lob-Hüdepohl.

Denn das gesundheitliche Wohlbefinden umfasse genauso auch die Psyche und das Sozialleben. Dazu gehörten auch Kitas oder Willkommensklassen für Geflüchtete, denn die Vulnerabilität beziehe sich nicht nur auf die Corona-Pandemie, sondern auch auf alle Gesundheitsaspekte. "Wenn man schon höhere Risiken einzugehen bereit ist – und dafür bin ich – dann sollte man das an den Orten machen, wo der Bedarf an solchen Kontakten zehnmal größer ist als ausgerechnet in der Bundesliga."

Solidarbereitschaft wird sinken

Auch wenn die Solidarbereitschaft zurzeit noch recht groß sei, glaubt Lob-Hüdepohl nicht, dass diese noch lange nach der Krise anhalten werde: "Auch die Solidarbereitschaft ist eine begrenzte Ressource", sagt der Theologe.

Gleichzeitig zeigt er wenig Verständnis dafür, "dass das Demonstrieren gegen manche oder gegen alle Schutzmaßnahmen genutzt wird, um ein anderes politisches Thema voranzutreiben." Demonstrationen an sich befürwortet er, wie er betont. "Das ist ein ganz wesentliches Element unserer Demokratie, darauf sollten wir nicht verzichten."