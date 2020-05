- Wirtschaftsunion: "Geburtsfehler der deutschen Einheit"

Am 18. Mai 1990 wurde der Staatsvertrag zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zwischen der BRD und DDR unterzeichnet. Eine der schärfsten Kritikerinnen des Einheits-Prozesses ist die Publizistin Daniela Dahn. Warum? Darüber hat Jana Ebert mit ihr gesprochen.

"Das war eine sehr schnelllebige Zeit", sagt die Publizistin Daniela Dahn. Die Erwartungen an eine Währungsunion waren groß und voller Verunsicherung, erinnert sie sich. Unklar war, wie viel man umtauschen können würde, das führte zu Existenzängsten und auch Streiks, "dennoch freute man sich damals aufs Westgeld."

Das Kernstück des Staatsvertrags zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion waren die Einführung der sozialen Marktwirtschaft in der DDR und die Umstellung der DDR-Währung auf D-Mark ab dem 01. Juli 1990.



Der erste Staatsvertrag habe sehr stark in die Strukturen eingegriffen, so Dahn. Gewerkschaften wurden ausdrücklich gestrichen, das Recht auf Kündigung wurde eingeführt.

"Viele Versprechungen konnten nicht eingehalten werden"





"Die schnelle Währungs- und Wirtschaftsunion war einer der Geburtsfehler der deutschen Einheit", sagt Daniela Dahn. Viele Versprechungen seien damit gemacht worden, die nicht einzuhalten waren. So wurden im Vertrag Umstellungsmodalitäten vereinbart, um die die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der DDR stärken. Am Ende habe es eine Deindustrialisierung von 70 Prozent gegeben, betont die Autorin.



"Die Fachleute haben da nicht dran geglaubt." So eine überstürzte Währungsunion hätte nirgendwo zum Erfolg geführt, so Daniela Dahn. "Es waren Machtfragen, keine ökonomische Vernunft."

"Wendezeit hat Einfluss auf die heutige Situation"





Die Situation von heute erkläre sich aus dem, was in der Wendezeit passiert sei. Das habe auch zum Unmut der Menschen gegen "die da oben" geführt. Dennoch sollten der verbesserte Lebensstandard, die Reisemöglichkeiten und die Normalisierung durch ein vereintes Deutschland nicht klein geredet werden, sagt die Autorin: "Keiner würde mehr tauschen wollen."