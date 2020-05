dpa-Zentralbild Bild: dpa-Zentralbild

Fr 15.05.2020 | 10:45 | Vis à vis

- Mandy Tröger: Übernahme der DDR-Presse

In der Wendezeit gab es viele Veränderungen - auch in der Presselandschaft. Die Medienwissenschaftlerin Mandy Tröger kommt in ihrem Buch "Pressefrühling und Profit" zu dem Schluss: Westdeutsch Interessen haben eine basisdemokratische Wende in der DDR-Presselandschaft verhindert. Darüber hat sie mit Dietmar Ringel gesprochen.



Die Medienwissenschaftlerin Mandy Tröger hat als Kind die Proteste Anfang November 1989 in Berlin-Ost miterlebt. Dabei war der Ruf nach Presse- und Medienfreiheit wichtig, erinnert sie sich: "Das war eine der zentralen Forderungen im Herbst 89." Wie bundesdeutsche Interessen die Pressetransformationen in der DDR beeinflusst haben, wurde seither in der Forschung zu wenig beachtet, so Tröger.



Ihre Arbeit zu dem Thema habe ergeben, dass es verschiedene wirtschaftliche und politische Interessen aus Westdeutschland gegeben habe, die frühzeitig in der damaligen DDR versuchten, sich selbst zu etablieren und den Markt zu gestalten. Westdeutsche Verlage waren demnach bereits im November 1989 dabei, den Markt zu erschließen.

Buchtipp Pressefrühling und Profit: Wie westdeutsche Verlage 1989/1990 den Osten eroberten Erschienen im Herbert von Halem Verlag Preis: 21,99 Euro