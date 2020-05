- Verschwörungstheorien: Zwischen Fakten und Fantasie

Verschwörungstheoretiker verbreiten auch in Zeiten von Corona wilde Theorien: Die Pandemie sei Deckmantel für finstere politische Pläne, lauten die Behauptungen. Wie kommt es dazu und wie lassen sich Fakten und pure Fantasie unterscheiden? Christian Wild und der Tagesschau-Faktenfinder Patrick Gesing sind dem auf den Grund gegangen.

Verschwörungstheorien schwimmen zwischen Fakten, Behauptungen und Fake News. Doch wie lassen sich Behauptung und Fakten von einander unterscheiden: "Der große und der entscheidende Unterschied (…) ist, dass auf der einen Seite unterstellt wird", sagt Patrick Gensing, 'Faktenfinder' der Tagesschau. Es werde unterstellt, dass es fertige Pläne gebe, und im derzeitigen Fall, "dass das Coronavirus nur verbreitet wurde, um mit Impfstoffen Geld zu verdienen oder um die Bevölkerung durchzuimpfen", so Gensing. "Diese Verkürzung und Vereinfachung von komplexen Prozessen, das ist der Kern dessen, was in Richtung Verschwörungstheorie geht."

Besonderes Merkmal bei Verschwörungstheorien sei auch immer, dass sich der Kern um eine wahre Begebenheit dreht: "Das, was daraus gemacht wird, das ist dann eben nicht mehr zulässig."

Der Feind Bill Gates

Auch Bill Gates wurde zur Zielscheibe der Verschwörer. Er wurde aufgebaut zu einem Feindbild. Er sei Strippenzieher der Corona-Pandemie, wie Gegner behaupten. Dass er Organisationen mit seinem Vermögen unterstützt, bedeute aber nicht, dass er diese Organisationen steuere, so Gensing.

Wenn dann auch noch prominente Vertreter Verschwörungstheorien befürworten und öffentlich verbreiten, mache das einen großen Unterschied, sagt Gensing. "Solche Personen werden dann zur Gallionsfigur von Verschwörungsideologen aufgebaut." So können die Behauptungen gleichzeitig auch in große Medien getragen werden. Ein anderes Problem sei aber auch, dass sich im Netz Zustimmung sehr einfach simulieren ließe. Genauso seien auch die Sozialen Medien ein Problem: Man habe kaum Zeit abzuschalten oder zu reflektieren, was nun genau geschehe, so Gensing. "Diese Schnelllebigkeit, das ist ein ganz großes Problem."