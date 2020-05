dpa/picture-alliance/Daniel Bockwoldt Bild: dpa/picture-alliance/Daniel Bockwoldt

Di 12.05.2020 | 10:45 | Vis à vis

- Zukunft der Pflege - Weg von der Berufung zum Beruf

Pflegekräften wird in Zeiten von Corona viel Respekt entgegengebracht. Die Bevölkerung applaudiert für die harte Arbeit. Doch wie lange hält diese Stimmung an? Jörg Pawlowski, Personalratschef der Berliner Charité, will auch nach der Krise für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen.