- Adolf Eichmann: "Chef-Organisator der Juden-Deportation"

Vor sechzig Jahren kam es in Buenos Aires zu einer spektakulären Entführung: Der NS-Verbrecher Adolf Eichmann wurde von den Israelis gekidnappt und vor Gericht gebracht. "Für Israel war es der Prozess, der endlich den Holocaust, die Shoah thematisierte", sagt Michael Wildt, Professor für deutsche Geschichte.



"Ab 1938/39 war er in der SS quasi ein Experte für die Vertreibung und Deportation der Juden." So beschreibt Michael Wildt, Professor für deutsche Geschichte an der Humbold-Universität Berlin, die Karriere von Adolf Eichmann im Deutschland der Nazi-Zeit. Im Gespräch mit Inforadio-Redakteurin Franziska Hoppen berichtet Wildt, wie Eichmann zum "Chef-Organisator der Juden-Deportation" wurde.

Aktion vom israelischen Geheimdienst

Nach dem Krieg lebte er im Untergrund, floh nach Argentinien und wurde dort letztlich von den Israelis aufgespürt. Der israelische Geheimdienst kidnappte Eichmann in Buenos Aires. Dann musste sie noch einige Tage im Untergrund ausharren, bevor eine Maschine ging, so Wildt. "Das war sehr riskant und auch mutig, diesen Mann außer Landes zu bringen."

Der Holocaust vor Gericht

Dann kam Eichmann vor Gericht. "Für Israel war es der Prozess, der endlich den Holocaust, die Shoah thematisierte", sagt Wildt. Zuvor sei der Mord an den europäischen Juden kein zentrales Thema gewesen.

Inszeniert als kleines Rädchen der Juden-Vernichtung

Als er den Prozess als junger Mann verfolgte, sei er überrascht gewesen, wie nervös und unscheinbar Eichmann während des Prozesses in dem Glaskasten gewirkt habe, erinnert sich Wildt. "Eichmann hat seinen Auftritt sehr genau inszeniert. Er wollte als das kleine Rädchen in der großen Vernichtungsmaschine angesehen werden - und sich damit kleiner machen als er tatsächlich war."



Eichmann bekam das Todesurteil und wurde 1962 erhängt.



Der Prozess habe in Deutschland den Blick auf den Nationalsozialismus verändert: Dass etwa auch der nette Apotheker oder der freundliche Krankenpfleger am Holocaust beteiligt gewesen sind, wie Wildt sagt.

Den banalen Rechtfertigungen von Tätern nicht glauben

"Eichmann hat für sich als Grundlegetimation für sich immer genommen, dass er Juden eigentlich nur vertreiben und nicht ermorden wollte." Das sei eine seiner Selbstlügen gewesen.

Für die Gegenwart mahnt Wildt: Man solle sich nicht banalen Rechtfertigungen von Täterinnen und Tätern zufrieden geben. "Menschen tun etwas Böses und versuchen sehr schnell ihr Gewissen damit zu beruhigen, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist."