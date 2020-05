Guérot: "Europa leidet an multiplem Organversagen"

Nie wieder Krieg in Europa - aus diesem Wunsch entstand nach dem Kriegsende vor 75 Jahren allmählich die Europäische Union. Heute stecke Europa in einer Krisen-Dekade, sagt die Politologin Ulrike Guérot. Stephan Oszváth hat mit ihr über den utopischen Entwurf einer "Republik Europa" gesprochen.



Eurokrise, Bankenkrise, Geflüchtetenkrise - seit über zehn Jahren komme Europa nicht aus dem Krisenmodus heraus, analysiert die Leiterin der Abteilung für Europapolitik an der Universität Krems. Das Verheerende daran sei: "Wir kriegen es seit etwa einer Dekade nicht mehr hin, aus Krisenerfahrungen einen utopischen Entwurf zu machen", sagt Guérot.

Konstruktionsfehler und Demokratie-Defizit

Die Europäische Union leide medizinisch gesprochen an multiplem Organversagen. "Europa ist ineffizient und handlungsunfähig", so die Wissenschaftlerin. Grund dafür seien systemische Konstruktionsfehler und ein Demokratie-Defizit der europäischen Union. Diese böten Angriffsflächen für Populist*innen und Europa-Kritiker*innen, würden aber nicht behoben.

Die Lösung laut Guérot: "Wir müssen ein Europa schaffen, in dem alle gleich sind vor dem Recht in allen Dingen." Das gelte bisher nur im Arbeitsrecht und beim Verbraucherschutz, nicht aber beim Zugang zu sozialen Rechten, beim Wahl- oder Steuerrecht. Damit fehle den Europäer*innen ein bürgerrechtlicher Status: "Wir sollten über eine europäische Arbeitslosenversicherung sprechen, ein europäisches Grundeinkommen, eine europäische Rente", sagt Guérot. Obwohl laut Umfragen zwei Drittel der europäischen Bürger*innen für solche Vorschläge seien, würden sie im Europäischen Rat blockiert. "Das heißt, wir haben auch eine Krise der politischen Repräsentation", so Guérot.

Corona-Krise als europäische Chance?

Es sei wichtig zu begreifen, dass die EU nicht vorankommen könne, wenn die nationalstaatliche Mentalität nicht überwunden werde. "Wir haben ein System, in dem wir Norden und Süden systematisch spalten", sagt die Demokratieforscherin. Nationalstaatliche Argumente müssten über Bord geworfen werden. In Sachen Coronabonds werde beispielsweise argumentiert, dass man nicht für die Italiener bezahlen wolle. "Stattdessen geht es darum, einen europäischen Binnenmarkt zu stabilisieren, von dem vor allem Nordeuropa profitiert", betont Guérot.

Es gehe nun um die Frage, ob die Corona-Krise zur Triebkraft für einen dringend benötigten, utopischen Entwurf werden könne. Verkehrswende, weniger Flüge, Digitalisierung und mehr Vergemeinschaftung öffentlicher Güter seien wichtige Bausteine eines neuen politischen Systems für Europa. "Ich hoffe, dass wir mit dem Impetus aus der Krsie gehen, dass wir ein anderes, demokratisches, soziales, grünes Europa wollen, und dass uns jetzt ein historisches Fenster dafür offen steht", sagt Guérot.