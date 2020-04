- Gewalt gegen Journalist*innen – "Wenn wir an der Macht sind, hängt ihr als erste"

Feindseligkeit gegen Journalist*innen ist Schiller erstmals 2015 begegnet. Nachdem der Cottbusser Oberbürgermeister ankündigte, dass die Stadt gut 1000 Flüchtlinge aufnehmen würde, formierte sich eine Demonstration dagegen. Rückblickend hat die Polizei die Situation unterschätzt, denn statt etwa 40 Demonstrierenden standen dort plötzlich 400 Personen vor der Flüchtlingsunterkunft – und Schiller mittendrin. Klar wurde – hätten sich die Demonstranten in Bewegung gesetzt, hätte die Polizei diese nicht aufhalten können, erinnert sich der Reporter: "Ich fand es eine durchaus bedrohliche Situation." Während der Demonstration packte ihn ein Teilnehmer und sagte: "Pass auf, wenn wir an der Macht sind, dann hängt ihr als erste." Besonders erschreckend sei gewesen, so Schiller, dass es sich bei der Demonstration vor allem um "ganz normale Leute" handelte: Musiker*innen, Steuerberater, Kassiererinnen.





Rechtes Netzwerk in Cottbus: Drohung und Einschüchterung



Bedrohlich wurde es für Schiller bei Recherchen zur Hooligangruppe "Inferno Cottbus 99". Das Netzwerk habe die Fan-Szene rund um den Fußballverein Energy Cottbus unterwandert, so Schiller. Ein Freund warnte ihn bei seiner zweiten großen Recherche über das Netzwerk der Hooligangruppe, dass diese nach ihm suchen würde. Was aber, wenn sie ihn fänden?







"Polizei hat 'Inferno Cottbus' zu viel Freiraum gelassen"



Schiller erzählt, dass er damals Angst bekam, sich auf seinem Heimweg mehrmals umgedreht habe. Dass er in seinen Social Media-Accounts Bilder gelöscht habe, die verraten könnten, wo er wohne, wer seine Partnerin und seine Freunde sind. Dass er sich an vielen Abenden nicht mehr herausgewagt habe, Orte gemieden habe, an denen das Netzwerk auch verkehrte. Die Razzia der Polizei gegen "Inferno Cottbus" 2019 sei aus seiner Sicht zu spät gekommen: "Man hat der rechte Szene in Cottbus viel zu lange Freiraum gelassen."