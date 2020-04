- Felix Göhrmann: "Zeichnen ist Nachdenken mit dem Stift"

Felix Göhrmann alias Flix ist einer der erfolgreichsten Comiczeichner in Deutschland. Beim Zeichnen fühle er sich wie Harry Potter mit dem Zauberstab, hat er Wolf Siebert in seinem Atelier in Berlin-Pankow erzählt.

"Zeichnen ist Nachdenken mit dem Stift" - so sieht Comiczeichner Felix Göhrmann seinen Beruf. In seiner Diplomarbeit legte er bereits mit 26 Jahren ein autobiographisches Werk vor. Er habe sich damals selbst beruhigen wollen, erzählt Göhrmann. "Wenn man Biographien von berühmten Leuten liest, sieht man: Am Ende ergibt alles Sinn, auch die schweren Zeiten führen zu etwas." Er habe sich gewünscht, dass es so ein Buch auch für sein Leben gebe, sag Göhrmann.

Siebzehn Jahre später stellt der Comiczeichner fest: Manche Dinge, die er sich damals ausdachte, sind wirklich eingetroffen, beispielsweise den Job bei der FAZ. "Es lohnt sich also, zu träumen", sagt Göhrmann.

Intuitiver Schaffensprozess

Aktuelle Themen wie die Corona-Epidemie beschäftigen den Zeichner. "Ich lese sehr viel Zeitung und verfolge, was in der Welt passiert", sagt Göhrmann. Anders als seine Karikaturisten-Kollegen verarbeite er das Zeitgeschehen aber nicht eins zu eins in Statements, sondern versuche einen allgemeineren Zusammenhang sichtbar zu machen. "So hoffe ich, dass meine Werke auch noch in zehn Jahren lesbar sind."

Erkennen lassen sich die Werke von Flix nach eigener Aussage "an der berühmten Quader-Nase und einem warmherzigen Humor". Seine Arbeit empfindet der Zeichner als intuitiv. "Ich setze mich mit dem Stift vor ein leeres Blatt und schaue: was macht der?" Er sei immer wieder selbst fasziniert, was dabei herauskomme.