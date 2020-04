Die Folgen der Corona-Ausbreitung legen mittlerweile ganze Volkswirtschaften lahm. Das könnte in einer massiven Krise enden. Ökonom Daniel Stelter schlägt vor: Die Staaten sollen sich über ihre Notenbanken finanzieren.

Die Corona-Krise beschleunige wirtschaftliche Prozesse, die schon vorher im Gang waren, sagt Ökonom Daniel Stelter. Er ist der Autor von "Coronomics - Neustart aus der Krise" und hat sich mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie beschäftigt. "Ich glaube, wir haben seit zehn Jahren die Finanzkrise nicht überwunden. Ich glaube wir haben die Eurokrise nicht wirklich gelöst", so Stelter.

Nun würden die Trends, die schon zuvor absehbar waren, wahr werden: "Wir werden eine ganz neue Welt haben in den kommenden Jahren." Der derzeitige Schock biete sich nun als Ausrede für die PoltikerInnen: "Das ist eine willkommene Ausrede, um das zu tun, was sie ohnehin schon hätten tun wollen: Nämlich eine engere Zusammenarbeit von Staaten und Notenbanken", sagt Stelter.

"Notenbanken werden die Staaten direkt finanzieren"

Stelter plädiert daher: Statt der jetzigen Kreditlösungen, sollten den Unternehmen vom Staat aus die Umsatzausfälle erstattet werden. Im nächsten Jahr könne dann abgerechnet werden: "Wer hat es gebraucht, wer hat es nicht gebraucht. Wer es gebraucht hat, kann es behalten, wer nicht, muss es zurückzahlen", so Stelter.

Außerdem ist sich der Ökonom sicher: Nach der Krise wird nichts mehr so sein, wie vorher. "Wir haben bisher Schulden mit Schulden bekämpft, so können wir nicht weitermachen. Da werden sich in den nächsten paar Jahren andere Probleme aufdrängeln", betont er. Er ist der Meinung, dass die Notenbanken in Zukunft dazu übergehen werden, die Staaten direkt zu finanzieren. "Das wird auch in Europa kommen – egal, wie es verpackt ist."