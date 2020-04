- Investor Kölmel: "Bin vollkommen überzeugt, dass es eine gute Idee war"

Es klingt wie ein modernes Märchen: Es waren einmal eine Hausgemeinschaft am Strausberger Platz, die bangten um ihre Wohnungen und suchten bundesweit nach einem "Investor mit Herz". Gefunden haben sie Unternehmer Michael Kölmel, der die Immobilie kaufte. Inforadio-Reporter Wolf Siebert hat Kölmel zum Gespräch getroffen.

Die Geschichte der Bewohner vom Strausberger Platz habe er in der Zeitung gelesen, sagte Kölmel. Für die Hausgemeinschaft stand die große Sorge im Raum, dass bei Einzelverkauf ihrer Wohnungen ihnen nicht nur Mieterhöhungen, sondern gar Kündigungen drohten. Der Investor kaufte das Haus – mit Geld, das er beim Verkauf eines Stadions erwirtschaftet hatte.





Ein mieterfreundlicher Investor?



Zusammen mit den Hausgemeinschaft habe er anschließend festgelegt, was "Investor mit Herz" für sie bedeute – beispielsweise solle es keine Mieterhöhungen geben in den nächsten fünf Jahren. Dies war noch vor der Debatte um den Berliner Mietendeckel, so Kölmel. Es werde zudem zehn Jahre lang keine Kündigungen geben, Bewohner über 65 Jahre sind quasi sowieso unkündbar. Die Hausgemeienschaft und das Haus am Strausberger Platz findet Kölmel "schützenswert".





Plattform "Investor mit Herz" bringt Käuferinnen und Mieter zusammen



Auf der Plattform "Investor mit Herz" sollen nun Investorinnen und Investoren mit bedrohten Mietgemeinschaften zusammengeführt werden. Die einen haben Interesse am Immobilienkauf mit wenig oder keiner Rendite, die anderen brauchen Schutz vor Kündigung. Kölmel sagt: Tatsächlich seien auf ihn Menschen mit Kapital zugekommen, die frustriert gewesen wären über die Optionen, die Banken ihnen anböten. Ebenso habe die Plattform dazu geführt, dass es mehr Austausch rund um das Thema Kauf und MieterInnenschutz gebe, so der Unternehmer. Bereut habe er seine Investition bislang nicht: "Im Moment bin ich vollkommen überzeugt, dass es eine gute Idee war."