- Christopher Kloeble: Leben und Schreiben in zwei Welten

Der neue Roman "Das Museum der Welt" unseres 100-Sekunden-Kolumnisten Christopher Kloeble erzählt, wie ein Waisenjunge aus Mumbai drei bayerische Forscher durch das Indien der Kolonialzeit begleitet. Im Vis à vis spricht der Autor über sein neues Buch und sein Leben zwischen Berlin und Delhi.

Die Arbeit an einem Roman ist für Christopher Kloeble ein bisschen so wie eine Beziehung. "Man lernt sich kennen und wenn es nicht schon am Anfang ein gewisses Feuer gibt, wie soll man sich dann über Jahre hinweg mit einer Geschichte auseinandersetzen?"

Eine umgedrehte Perspektive als Schlüssel



Fast zehn Jahre hat der Autor den Stoff für "Das Museum der Welt" mit sich herumgetragen. Die Grundidee: Drei Forscher gehen während der Kolonialzeit nach Indien, aber nur zwei kommen zurück. "Aber das fühlte sich für mich immer etwas staubig an."

Aus diesem Unbehagen entwickelte Kloeble einen neuen Zugang. Ein Charakter aus Indien, der die drei Forscher aus Deutschland trifft und die Beobachtung umdreht: "Die kommen hierher, benennen alles um, sagen, dass ihnen etwas gehört, nur weil sie zuerst an einem bestimmten Ort waren." Erst durch diese Umdrehung brannte der Autor für seine Geschichte.

Ein Autor und eine Geschichte zwischen zwei Welten



Der indische Waisenjunge Bartholomäus ist für Kloeble dabei auch ein koloniales Produkt. Er spricht und schreibt auf Deutsch und trägt einen europäischen Namen. "Aber er lässt sich diese Rolle nicht so ganz aufdrücken. Zum Beispiel beneidet er die deutschen Forscher nicht um ihren Gott, weil die ja nur einen haben", sagt der Autor.

Ob es fair ist, sich für die eigene Geschichte einer subalternen Perspektive zu bedienen, ist dem Autor erst einmal egal, solange am Ende eine gute Geschichte herauskommt. "Ich bin ein weißer, heterosexueller Mann, der sehr behütet in Oberbayern aufgewachsen ist." Von sich aus habe er kein großes Interesse gehabt, nach Indien zu reisen, sagt Kloeble.

"Aber als ich meine Frau kennengelernt habe, die aus Indien kommt, hat das viel für mich verändert und meine Perspektive um 180 Grad gedreht." Mittlerweile lebt Kloeble in Berlin und Delhi. Während der Jahre in Indien sei ihm bewusst geworden, wie wichtig es ist, die Perspektive umzudrehen. "Ich habe gemerkt, dass wir in Europa glauben, dass alles von uns ausgeht und auf uns bezogen wird."

Ein Museum gegen die Unterdrückung

In Kloebles Roman will der junge Bartholomäus das erste Museum Indiens gründen. Dafür sammelt er Gegenstände in einer Kiste. Hier gibt es durchaus eine Ähnlichkeit zum Autor: "Die ersten Sachen, die ich in meinem Leben geschrieben habe, waren Listen, von den Dingen, die es bei uns zuhause gab." Geschichtenerzählen ist für den Autor immer auch das Sammeln von Eindrücken und Ideen, aus denen dann eine Geschichte wird.

Der Protagonist Bartholomäus will nicht nur sein Leben, sondern seine ganze Kultur und seinen Kontinent erfassen, so der Autor. Weil er gemerkt hat, dass die Engländer, die zu diesem Zeitpunkt die Hälfte des Globus beherrschen, Museen gründen, um damit auch ihre Macht zu demonstrieren und zu rechtfertigen.

Bartholomäus hofft, dass ein Museum für Indien auch bedeutet, dass sich die Inder*innen nicht mehr von England sagen lassen müssen, wer sie sind, erklärt Kloeble.



Buchtipp:

Christian Kloeble

"Das Museum der Welt"

Roman, dtv Literatur

528 Seiten

24,00 €