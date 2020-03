dpa/ Frank Kleefeldt Bild: dpa/ Frank Kleefeldt

- "Wir wollten Reformen und haben eine Revolution ausgelöst"

Am 18. März vor 30 Jahren konnten die Menschen in der DDR zum ersten Mal die Abgeordneten der Volkskammer frei wählen. Sieger wurde die vom Westkanzler Kohl unterstützte "Allianz für Deutschland" mit Spitzenkandidat Lothar de Maizière. Bürgerrechtler Werner Schulz hat diese erste freie Parlamentswahl in der DDR mit ermöglicht. Inforadio-Redakteurin Jana Ebert hat mit dem Grünen-Politiker gesprochen.

Bei der ersten freien Wahl der DDR-Volkskammer am 18. März 1990 habe der Begriff "Volkskammer" zum ersten Mal Sinn ergeben, so der Bürgerrechtler. Dass jene Kräfte, die die Wahl überhaupt erst erkämpft hatten, als Wahlergebnis nur drei Prozent bekamen, sei "bitter" gewesen für ihn, so Schulz. Doch die zentrale Forderung nach freien und nicht manipulierten Wahlen sei mit der Volkskammer-Wahl erfüllt worden.



Amateurhafte Fehler bei der Wahl 1990



Das Wahlergebnis sei aber auch Resultat eines amateurhaft geführten Wahlkampfes, sagt Schulz heute. Gegen die westdeutschen Großparteien wie SPD und CDU habe man kaum eine Chance gehabt. Die Grünen hätten damals das Bündnis weder finanziell noch mit dem nötigen Personal ausgestattet, das es mit den westdeutschen Politgewichten wie Helmut Kohl rhetorisch hätte aufnehmen können. Man habe damals auch eigene Fehler gemacht: Beispielsweise den Namen der etablierten Gruppen wie Neues Forum oder Demokratie Jetzt unter dem Titel "Bündnis 90" zu bündeln, was kaum jemand auf dem Wahlzettel wiedererkannt habe. Man hatte kaum Erfahrung mit dem Werben von Stimmen. Insgesamt sei die Wahl 1990 eine "sehr bittere" Enttäuschung für ihn gewesen.

Bürgerrechtler und Grünen-Politiker Werner Schulz