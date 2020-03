- "Die Wissenschaft muss sich jetzt beweisen"

Auch die Wissenschaft arbeitet aktuell mit Hochdruck an Lösungen, um de Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Wie die Entwicklung neuer Gegenmittel abläuft und warum es bisher noch kein Medikament gibt, erklärt der Professor für Infektionsbiologie Jörg Hacker.



Die Coronavirus-Epidemie sei eine außergewöhnliche Situation, die es so noch nicht gegeben habe, sagt der Professor für Infektionsbiologie Jörg Hacker. Alle Bereiche der Gesellschaft müssten sich jetzt darauf einstellen. "Das wird nicht einfach, aber ich denke, wir bekommen das hin", glaubt er.

Forschung antreiben

Bei der Entwicklung von Medikamenten gegen neuartige Virenkrankheiten sei lange zu wenig und zu zaghaft gehandelt worden, kritisiert Hacker. Akut sei es immer schwierig, Medikamente gegen ein neues Virus zu entwickeln. Deswegen sei es jetzt notwendig, die Forschung zu forcieren.

Es gebe generell drei Bereiche im Kampf gegen neuartige Virusinfektionen: Die Suche nach einem Impfstoff zur Vorbeugung, die Suche nach einem Medikament zur Heilung und die Suche nach bereits vorhandenen und zugelassenen Medikamenten, die in Teilen auch gegen das neue Virus eingesetzt werden können.

Kombination aus alten und neuen Medikamenten



Das neuartige Coronavirus habe zwar Ähnlichkeit mit dem Erreger, der 2002 für die SARS-Epidemie verantwortlich war, sagt Hacker. Aber da die SARS-Epidemie damals schnell wieder abflaute, sei die Erforschung von Medikamenten danach ebenfalls eingeschlafen. Trotzdem sei es gut, wenn man auf vorhergehende Ergebnisse zurückgreifen und vergleichen kann, erklärt der Infektionsbiologe.

Länger dauert die Entwicklung eines neuen Medikaments. Hier müsse man erst einmal wissen, was man überhaupt will, so Hacker, und dann braucht es auch ein gutes Testmodell, um die Wirkung im Labor zu erforschen. "Das dauert noch länger, als wenn man sich mit Medikamenten auseinandersetzt, die schon existieren und bei denen nur die Indikation verändert werden muss."

Entwicklung braucht Zeit

Letztlich brauche es aber immer beides. Nur ein Zusammenspiel aus umgewandelten existierenden Medikamenten und völlig neuen Komponenten sei erfolgsversprechend: "Das ist ein sehr breites Feld, das man auch breit bespielen muss."

Wie lange es dauert, bis ein wirksames Medikament gefunden ist, sei schwer zu sagen, schätzt der Infektionsbiologe. Obwohl es bei Medikamenten gegen Infektionskrankheiten immer einen hohen Zeitdruck gebe, müsse man eher in Jahren als in Monaten denken.

Impfmüdigkeit mitverantwortlich

Auch in Sachen Impfstoff gibt es bisher kein Mittel gegen das neuartige Coronavirus. Hacker macht hierfür auch die allgemeine Impfmüdigkeit in Deutschland und Europa mitverantwortlich. Dem gesamten Feld fehle aktuell so ein bisschen der "Drive“, mahnt er. Es gebe aber mittlerweile auch einige Antikörper-Präparate, die durchaus vielversprechend seien. "Das könnte dann schneller gehen als bei den Medikamenten", so Hacker.

Die Wissenschaft müsse sich jetzt beweisen, fordert der ehemalige Präsident der Leopoldina. "Ich bin mir aber sicher, dass die Wissenschaftler, so gut sie können, mithelfen werden, um die Situation zu entspannen."