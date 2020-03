- Krise in Griechenland: "Europa zerfällt vor unseren Augen"

Berlin hat sich bereit erklärt, 80 bis 100 unbegleitete Minderjährige aus den griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen. Eine erfreuliche Nachricht, aber immer noch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, sagt Psychotherapeut Dietrich Koch.

Der Psychotherapeut Dietrich Koch arbeitet im Berliner Verein Xenion mit traumatisierten Geflüchteten und hat schon im letzten Herbst an die Berliner Landesregierung appelliert, Kinder aus Griechenland aufzunehmen. Denn Berlin sei prinzipiell sehr gut vorbereitet, sagt er im Interview mit Ursula Voßhenrich. "Wir haben aus meiner Sicht doch sehr starke Kapazitäten aufgebaut", sagt Koch. Die zu vergebenen Plätze seien derzeit sowieso frei.

Koch selbst arbeitet mit vielen Geflüchteten zusammen. Besonders Kinder und Jugendliche hätten oft traumatische Erlebnisse hinter sich. "Das sind alles grauenhafte Geschichten, und je länger diese Kinder unterwegs und solchen Zuständen ausgeliefert sind, umso schlimmer wird es dann hinterher, ihnen wieder Boden unter den Füßen zu geben."

Chancen auf Heilung

Dennoch ist Koch auch überzeugt, dass es Chancen auf Heilung gibt. Es käme aber immer auf den Einzelfall an. Es käme darauf an, was die Jugendlichen genau erlebt hätten. "Es kommt aber auch auf die einzelnen Bedingungen an: Wie förderlich sind sie", sagt Koch. "Es braucht diese Brücke zu einem Menschen, zu jemandem zu dem Vertrauen entwickeln kann", so der Psychologe.

Ein anderes Problem sei noch, dass die meisten ihre Familien nicht nachholen könnten. Drei von vierzig Jugendlichen hätten es geschafft, ihre Familie zu sich nach Deutschland zu holen, erzählt Koch aus seinen eigenen Erfahrungen heraus. "Das Verfahren ist immens kompliziert und teuer", so Koch.

Europa könnte helfen - wenn sie nur wollten

Mittlerweile lasse aber auch der Wille in der Bevölkerung nach. Generell brauche der Verein Xenion immer Ehrenamtliche, aber die Situation in Griechenland sollte die Leute noch einmal daran erinnern, wie dringend die Situation ist: "Jetzt bräuchten wir wieder Leute, die uns unterstützen."

"Ich stelle immer fest, dass Politik immer wieder die gleichen Fehler macht", so Koch. "Wir hätten damals (2015) nicht so lange warten dürfen bis die Dämme brechen", sagt er. Auch für die jetzige Situation in Griechenland sieht er ein ähnliches Szenario voraus. Daraus resultiere auch ein politischer Schaden. "Nämlich der, dass Rechtsradikale Griechenland als ihr Lieblingsreiseziel entdeckt haben."

Europa zerfalle vor unseren Augen, sagt der Psychologe: "Das ist nicht nur beschämend, das ist beängstigend." Denn, wenn Europa wollte, seien die Inseln in einem Monat evakuiert und die Geflüchteten auf Europa verteilt.