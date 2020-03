AP/picture-alliance Bild: AP/picture-alliance

- Neun Jahre nach Fukushima: Die Strahlung bleibt

Neun Jahre ist die Atomkatastrophe von Fukushima in Japan her. Im Kraftwerk Fukushima Daiichi war es am 11. März 2011 infolge eines Erdbebens und Tsunamis zum Super-Gau gekommen. Philipp Abresch war damals ARD-Korrespondent in Japan. Jörg Poppendieck hat mit ihm über diese Zeit in Japan gesprochen.

Als Auslandsreporter hat Philipp Abresch viel gesehen und war bei entscheidenen Geschehnissen des aktuellen Zeitgeschehens als Reporter hautnah dabei. "Wir hatten den Ausbruch des Vulkan Merapi (…), wo ja hunderte Menschen unter glühender Lava beerdigt wurden. Wir haben Proteste in Bangkok begleitet (…), wo Scharfschützen regelrecht Jagd auf Zivilisten gemacht haben." Doch die Atomkatastrophe von Fukushima sei etwas ganz anderes gewesen. "Diese zerstörerische Kraft war überall zu erleben", erinnert sich Abresch. "Du konntest ihr nicht entkommen – vor allem nicht der Radioaktivität."

"Niemand auf der Straße, absolute Ruhe" Die Katastrophe habe ihn als Reporter gefordert: "Jeder bei uns im Team kann sich an diese Minuten erinnern. Es war ein Freitagnachmittag, 15.46 Uhr", sagt er. Abresch ist zu dem Zeitpunkt selber erst seit sechs Wochen in Japan gewesen. "Dieses Erbeben war anders", sagt er. Direkt am nächsten Morgen hätten er und sein Team sich auf den Weg Richtung Fukushima gemacht. "Dann erreichte uns die Nachricht, dass es in Fukushima eine Explosion gegeben hat", erinnert er sich. "Die Sperrzone durften wir nicht betreten", sagt Abresch. Doch auch die Dörfer entlang der Sperrzone seien wie ausgestorben gewesen: "Niemand auf der Straße, absolute Stille." Statt Menschen fand er Sonden und Messgeräte in den Städten: "Das war wie, als wären wir auf dem Mond gelandet. Man hörte nur das Schnurren dieses Messgeräts, das ist mir jetzt noch in den Ohren."