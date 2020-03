- Verena Güntner: Nominiert für den Leipziger Buchpreis

Die Nominierung habe sie sehr überrascht und gefreut, erzählt Güntner. "Ich habe das Buch erst zwei Wochen vorher in den Druck gegeben", so die Autorin. Nach der Absage der Leipziger Buchmesse wird der Buchpreis am Donnerstag im Radio und im Netz beim Deutschlandradio Kultur verliehen.

Das schwierige, zweite Buch

"Power" ist ein Jugendroman für Erwachsene. Die elfjährige Hauptfigur "Kerze" wird zur Anführerin einer Gruppe von Kindern wird, die aus der Zivilisation verschwinden und als Rudel in den Wald ziehen. "Es ist aber vor allem auch die Geschichte eines Dorfes, und darüber, was das Verschwinden der Kinder mit dem Dorf anstellt", betont Güntner.



Im Vergleich zu ihrem ersten Roman "Es bringen" sei das Schreiben diesmal ein eher zäher Prozess gewesen. "Ich habe mich Stück für Stück an der Geschichte abgearbeitet", berichtet Güntner. War das berühmte "zweite Buch" schuld an den Schwierigkeiten? Möglich, meint die Autorin. Das erste Buch liege meistens drängend auf der Seele. "Beim Zweiten muss man sich nochmal genauer überlegen: Was will ich hier eigentlich erzählen?"

Hauptfigur mit "despotischer Kraft"

Am Beginn der Geschichte sucht Kerze nur den verschwundenen Hund einer Nachbarin. Immer mehr Kinder schließen sich ihr an, bis die Kinder nahezu selbst zu Hunden werden, auf allen Vieren gehen, bellen und im Wald leben. Sie habe versucht, das Bild der Kinder, die Tiere spielen, auf die Spitze zu treiben, sagt Güntner. "Was, wenn die das so konsequent tun und tatsächlich am Ende zu einem Rudel Hunde werden?" Die Abnabelung der Kinder von der Gemeinschaft, der Kontaktverlust zu den Eltern – diese Versuchsanordnung habe sie untersuchen wollen, erklärt Güntner.



Ist "Power" auch die Geschichte einer Radikalisierung? Die Hauptfigur Kerze habe eine despotische Kraft, beschreibt die Autorin. Es sei ihr wichtig gewesen, sie nicht als ungebrochene Heldenfigur zu zeichnen. Die Geschichte der Kinder erzähle damit auch etwas darüber, wie Mechanismen von Gruppenzugehörigkeit in der Gesellschaft funktionieren.