- Wie Gesellschaften Epidemien verkraften

Frühere Seuchen, wie sie Eckart bezeichnet, seien viel dramatischer verlaufen als das neuartige Coronavirus. Vor allem die Pest im Europa des 14. Jahrhunderts mit geschätzt 20 bis 25 Millionen Toten sei im kollektiven Gedächtnis stark verhaftet. Damals wurde etwa ein Viertel der europäischen Bevölkerung dahingerafft. Aber: Damals konnte sich eine Pandemie nicht so leicht auf der ganzen Welt ausbreiten - denn die Welt endete spätestens an den Ozeanen.

Seuchen als Krise – und Innovationsmotor

Seuchen wie die Pest im 14. Jahrhundert haben laut Eckart aber auch eine katalytische Funktion für Gesellschaften: Sie führen zu wirtschaftlichen Veränderungen, zu einer Verjüngung der Bevölkerung und können ein gemeinsames Wachsen an der Krise befördern. Dennoch standen die Menschen der damaligen Zeit der Pest und ihren Ursachen vergleichsweise ratlos gegenüber.



Die "Erfindung" der Quarantäne in Venedig

Als hilfreich erwies sich damals bereits die Quarantäne - ursprünglich unter anderem in Venedig "erfunden". Die Stadt schützte sich vor Krankheiten, indem die Besatzung seuchenverdächtiger Schiffe dreißig bis vierzig Tage warten musste, um an Land zu gehen. Allerdings, so Eckart, konnten sich wohlhabende Kaufleute aus der Quarantäne freikaufen. Auch der Adel konnte sich in relativ isolierte Ecken des Landes zurückziehen und eine Epidemie aussitzen. Die einfache Bevölkerung musste sehen, wo und wie sie eine Seuche überlebte.

Sündenböcke und Aberglaube: Lässt sich aus Pandemien lernen?

Es sei nicht wirklich von Bedeutung, ob eine Gesellschaft offen oder geschlossen sei, so Eckart. Der Austausch von Waren und Mobilität erhöhten immer die Wahrscheinlichkeit, Keime zu übertragen. Unwissen und Angst führten jedoch im Zuge von Seuchen dazu, so der Medizinhistoriker, dass vermeintliche Sündenböcke verfolgt werden oder Verschwörungstheorien kursieren. Die Menschen hätten bis heute nicht unbedingt viel aus Pandemien gelernt, so Eckart. Lediglich die medizinische Versorgung sei ab der Mitte des 20. Jahrhunderts sehr viel besser geworden.