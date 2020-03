- Diaby: "Ich lasse mich nicht einschüchtern"

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby aus Halle ist schon mehrfach mit dem Tod bedroht worden. An seinem Wahlkreisbüro fanden sich zuletzt sogar Einschusslöcher. Ein Interview von Cecilia Reible über Einschüchterungsversuche und ein Leben im permanenten Bedrohungszustand.

Straftaten gegen Amtsträger und Politiker nehmen allgemein deutlich zu. Doch bei dem SPD-Politiker, der im Senegal geboren wurde, ging es noch viel weiter: An seinem Wahlkreisbüro in Halle/Saale fanden sich plötzlich Einschusslöcher. Eine Woche später bekam er eine Morddrohung. Was hat sich seitdem für ihn verändert? "Nach solchen Ereignissen kann man nicht zur Tagesordnung übergehen", sagt Karamba Diaby. Alle müssten sich Gedanken machen, wie man dem entgegentritt.

Menschen in Halle sehnen sich nach Zusammenhalt

Hinweise auf die Täter gebe es laut Diaby bislang keine. Ans Aufgeben wolle er aber nicht denken: "Nein, das Ziel dieser Menschen ist es, einzuschüchtern. Ich lasse mich auf keinen Fall einschüchtern." Seine Familie kriege das zwar mit, aber Diaby versucht ohnehin sie aus seiner politischen Arbeit herauszuhalten. Nach dem antesemitischen Anschlag in Halle, bei dem im Februar zwei Menschen ums Leben kamen, herrschte eine "merkwürdige Stimmung" in der Stadt, erzählt Diaby. Mittlerweile habe er aber den Eindruck, die Menschen in Halle sehnten sich nach Zusammenhalt.

Das gesellschaftliche Klima in Deutschland habe sich allerdings verändert. Gerade im Internet werde mitunter gepöbelt, was das Zeug hält. "Ich würde sagen, in den letzten fünf Jahren ist das gestiegen", so Diaby. Wenn man sich die Redebeiträge einiger Politiker anhöre, dann sei das häufig der Nährboden von Gewalt: "Redebeiträge, die herabwürdigend sind, die beleidigend sind, die ausgrenzend sind." Hier seien die Grenzen überschritten worden und das führe dazu, dass sich einige berechtigt fühlten zu Waffen zu greifen, wenn sie die Möglichkeit hätten.

Die anständige Mehrheit müsse dagegenhalten



Aber was kann man tun? "Ich bin der Meinung, dass wir immer wieder deutlich machen, dass diese Medien kein rechtsfreier Raum sind. Da müssen wir die Rahmenbedingungen schaffen und dafür sind wir schließlich gewählt", sagt Diaby. Klarnamen-Pflicht und weitere Maßnahmen, die von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht vorgeschlagen wurden, seien ein Schritt in die richtige Richtung. "Ich hoffe sehr, dass wir da einen Konsens finden."

Diaby ist dennoch überzeugt, dass die überwiegende Mehrheit der Gesellschaft für eine offene und anständige demokratische Auseinandersetzung sei. Man müsse dagegenhalten. "Da sind wir alle gefragt, die sich in Social Media bewegen." Wenn Kommentare auf seinen eigenen Accounts die Grenze der Meinungsfreiheit überschreiten, dann erstatte Diaby auch Anzeige. "Und ich würde jeden ermutigen, das auch zu tun." Sonst könnten die Ermittlungsbehörden auch nicht ermitteln.

Medienbildung, politische Bildung und Sensibilität sind in den Augen Diabys wichtig, um etwas verändern zu können. Auch der Kampf gegen "Fake News" sei ihm in diesem Kontext sehr wichtig.