- OB Schubert: "Es braucht eine schnelle Lösung für die Schwächsten"

Potsdam leitet das Bündnis "Seebrücke", ein Zusammenschluss aus über hundert Kommunen. Diese würden sofort 500 minderjährige Flüchtlinge aufnehmen – doch das Bundesinnenministerium blockiert dies bislang. Dominik Lenz aus unserer landespolitischen Redaktion hat Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) zum Gespräch getroffen.

Drei Tage lang war Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert auf der griechischen Insel Lesbos und hat unter anderem das überfüllte Flüchtlingslager Moria besucht. Dort leben zig Tausende Menschen mehr, als ursprünglich geplant auf engstem Raum und in sehr schlechten hygienischen Zuständen. In der aktuellen Konfliktlage mit der Türkei haben mittlerweile auch die "Ärzte ohne Grenzen" ihre Arbeit eingestellt – in Moria gibt es nur noch einen Arzt für rund 20.000 Menschen. Besonders für die Schwächsten, für Kinder und Jugendliche, aber auch Frauen, sind die Schutzräume in der von Aggressivität geprägten Umgebung entsprechend klein, so Schubert.





Hunderte unbegleitete Minderjährige in Flüchtlingslagern





Registriert seien in Griechenland etwa 5500 unbegleitete Minderjährige, davon sind rund 500 jünger als 14 Jahre – und diese sollen in deutschen Kommunen ein neues Zuhause finden, so Schubert. Die Gesetzgebung hierzulande ließe es aber bislang nicht zu, dass deutsche Kommunen Asylanträge auf direktem Wege bearbeiteten. Es gehe ihm nicht darum, das komplette Verfahren zu verändern. Aber es gebe viele Positiv-Beispiele aus anderen EU-Ländern, die geflüchteten Menschen schneller helfen könnten, so Schubert. Angesichts der aktuellen Lage an der türkisch-griechischen Grenze, so der SPD-Politiker, müsse man jetzt schnell handeln und keine weitere Zeit verlieren.





Schnelle Lösung statt Rührseligkeiten



Er möchte mit dem Schutz von Minderjährigen keine "Herzen erweichen", sondern schauen: Was könne Kommunen sofort an Hilfe ermöglichen? Potsdam selbst soll fünf geflüchtete Kinder aufnehmen. Längerfristig müsse es in Deutschland und der EU neue Verteilungsmechanismen geben, doch dies könne lange dauern, so Schubert. Es muss nun erst einmal für die "Schwächsten der Schwachen" eine Lösung gefunden werden.