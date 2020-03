- Levy: "Das Känguru war eine sehr nützliche Erfahrung!"

Die "Känguru-Chroniken" von Marc-Uwe-Kling sind ein Millionen-Bestseller als Buch und Hörbuch. Am Donnerstag kommen die Känguru-Chroniken erstmals auf die große Leinwand, verfilmt von Dani Levy. Im Vis à vis spricht der Regisseur über das Eintauchen in den Känguru-Kosmos und dessen "schizophrene Persönlichkeit".

Letztlich hatten die Kinder Dani Levys den Regisseur überredet, die Känguru-Chroniken zu verfilmen. Sie sind leidenschaftliche Fans der Figur. "Das war eine richtige Welle. Bei meiner Tochter fing das mit 15, 16 an. Da ging das über die ganze Schule und über den ganzen Kiez", sagt Levy. "Alle haben angefangen, die Känguru-Chroniken zu hören. Es war Dauerbeschallung. Marc-Uwe Kling zog bei uns ein und nicht mehr aus."

Für die Kinder der erste vernünftige Film, den Papa macht



Dabei sind die Themen des Kängurus nicht unbedingt auf ein jüngeres Publikum zugeschnitten. Es geht um Politik, um Gesellschaftskritik und um viel schwarzen Humor. Irgendwann fragte Levy bei seinen Kindern nach: "Wisst Ihr, was da verhandelt wird?" "Natürlich", war die Antwort. "Und da habe ich gemerkt, dass sie sich mit großem Spaß und großer Neugier durch diese Geschichten bewegen." Sicher würden sie nicht alles verstehen, aber sie hätten einen riesen Spaß gehabt, es verstehen zu wollen", sagt Levy.

Erst als Levy anfing, sich mit dem Filmprojekt auseinanderzusetzen, hörte er auch vermehrt in die Geschichten rein. Für die Kinder sei es der erste vernünftige Film gewesen, "den Papa macht", meint Levy lachend.

Marc-Uwe Kling als Hüter des Grals

Aber wie hat er sich den Chroniken genähert? "Marc-Uwe Kling als Hüter des Grals hat mich sozusagen hinein gelassen in sein Heiligtum", erzählt Levy. Es gehe um seinen "Schatz" habe der Autor zu Levy gesagt. "Das war schon eine ganz klare Ansage von ihm, die ich nicht unkompliziert fand." Aber mit der Zeit habe Levy diese Aussage auch verstanden, auch weil für Kling das Känguru wirklich eine Herzensangelegenheit gewesen sei. Darum gab es auch die Ansage, dass er das Drehbuch allein schreiben wolle. Dialoge, Tonalität – alles kam aus der Feder von Marc-Uwe Kling. "Für mich als Autoren-Regisseur war das eine echte Umgewöhnung", so Levy. Er habe es aber auch als Entlastung empfunden.

Levys Job sei es vor allem gewesen, dafür zu sorgen, dem Film in irgendeiner Form eine Handlung zu geben. Die Geschichten selbst seien völlig anekdotisch, die haben laut Levy nichts filmisches, letztlich wie Sketche in der "Bully-Parade". Das schönste an der Zusammenarbeit sei auch dieser Plot gewesen, der im Ton und im Geist der Bücher entstehen sollte. "Das hat schon ein bisschen gedauert", meint Levy. Die Idee, dystopisch zu werden, diese comic-hafte Weltverschwörungsidee, das passe auch zu dem Geist der Bücher. Die Film-Regie habe Levy dann aber völlig allein gemacht.

Das Känguru - eine schizophrene Persönlichkeit

Allerdings seien für Levy Autor Marc-Uwe Kling und das Känguru eine Art von "schizophrener Persönlichkeit." Das Känguru lebe die Seiten von Marc-Uwe aus, die er nicht habe, und umgekehrt. "Die ganze Hass-Liebe zwischen dem Känguru und Marc-Uwe gehörte für mich dazu", sagt Levy. Der Autor selbst wollte aber davon nichts hören, so Levy. Er möchte keine Pyschoanalyse seiner Figur – auch nicht, warum er das Känguru entwickelt habe. Das Dasein und die Existenz des Kängurus wollte Kling zu keiner Zeit anzweifeln. Levy: "Es gehört einfach in diese Welt und es fällt auch keinem weiter auf. Es ist ein ganz normaler Bürger. Das ist die Prämisse."

Für Levy ist das Känguru ein Stoff aus der Subkultur, das es in den Kommerz geschafft habe. Als eine solche Figur sehe sich der Regisseur auch selbst: "Ich gehöre in beide Welten." Für Levy sei es ganz gut gewesen, sich mal mit jemandem "zu verheiraten", in einen "anderen Kosmos" einzudringen, um sich dort zurechtzufinden. Sein Fazit: "Eine sehr nützliche Erfahrung."