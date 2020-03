- Bobic: Der deutsche Fußball braucht mehr Widerstände

Fredi Bobic – sein Name ist unverkennbar. Berühmt geworden ist er als Fußballspieler im "Magischen Dreieck", mit der deutschen Nationalelf ist er 1996 Europameister geworden. Heute managt er das Team von Eintracht Frankfurt. Thomas Kroh hat den ehemaligen Fußball-Profi getroffen.

Geboren ist der Ex-Fußballer Fredi Bobic in Maribor, im ehemaligen Jugoslawien. Mit nur drei Jahren ist er nach Deutschland gekommen. Aufgewachsen ist er in Stuttgart-Bad Cannstatt.

Dennoch hat auch ihn die Heimat seiner Eltern geprägt. Sein Vater ist Slowene, seine Mutter Kroatin. Der Jugoslawien-Krieg der 90er Jahre war daher auch bei Bobic zu Hause immer ein Thema: "Es war großes Thema auch bei uns in der Familie. Gott sei Dank gab es da keine großen Zerwürfnisse." Auch wenn er persönlich sehr weit weg von den Kriegsgeschehen gewesen sei, habe auch er die Auswirkungen gespürt: "Sehr, sehr viele Freundschaften sind daran kaputt gegangen", erinnert er sich.

Berlin ist Heimat

Bobic hat heute selber zwei erwachsene Töchter. "Ich liebe es in einer Familie zu leben. Das habe ich von meinen Eltern übernommen", sagt er. Auch wenn die Familie heute von Deutschland bis in die USA verteilt lebt, sei es ihm wichtig immer nah mit allen verbunden zu sein – Facetime sei dank, sagt er. Wenn dann doch einmal alle an einen Ort strömten, dann am liebsten immer in die Hauptstadt. "Eigentlich ist Berlin unsere Heimat und wir kommen hier alle immer zusammen", sagt der Ex-Herthaspieler.

An seine Zeit als Fußballer erinnert er sich gerne zurück. "Auf dem Platz war ich ein Wilder, aber wenn ich einen Fehler mache – und das wissen auch die Kollegen – dann habe ich kein Problem, mich zu entschuldigen, weil sich das auch so gehört", sagt er. Niemand sei fehlerfrei. "Du lebst ja und lernst ja auch von Fehlern", sagt Bobic.

Der Bolzplatz fehlt

Mittlerweile managt er seit vier Jahren erfolgreich das Team von Eintracht Frankfurt. Als Erfolgsgeheimnis seines Teams sieht er die Einheit seiner Spieler. Denn obwohl das Team aus Spielern aus aller Welt bestehe, spielten die Kicker deutschen Fußball: "Wir haben einfach auch Jungs gesucht, die den unbedingten Willen noch haben, genau diese deutsche Kultur wiederzurückzuholen", sagt Bobic.

Die typische Bolzplatz-Mentalität ginge in Deutschland aber immer mehr verloren. "Die gibt es im Ausland aber noch sehr, sehr viel", sagt Bobic. "Da ist vor allem der Hunger auch sehr groß, aus diesen sozialschwächeren Brennpunkten über den Fußball herauszukommen." Diesen Hunger vermisse er in Deutschland.

"Wir haben sehr talentierte Fußballer, aber nicht diese Fußballer, die über Widerstände gehen", sagt der Frankfurt-Manager. Dabei sei gerade das die große Stärke der Deutschen gewesen – auch der deutschen Nationalmannschaft.

Keine Verbesserung ohne Widerstände

Heute gäbe es zu wenige Widerstände. Die Gesellschaft sei nicht mehr daran gewohnt, auch über Hürden zu gehen. "Wir sind selbst schuld. Wir machen es uns heute wirklich manchmal einfach: Wenn sich unser Kind über den Lehrer beschwert, dann schimpfen wir mit dem Lehrer, statt dem Kind zu sagen, es soll auf den Lehrer hören", sagt Bobic.

So sieht er auch die Schmach der deutschen Nationalelf bei der Fußballweltmeisterschaft 2018 eher als eine Erleichterung. "Ich habe gesagt, endlich. Endlich ist es uns auch mal passiert", erinnert sich Bobic. Der deutsche Fußball habe zu lange geschlafen. "Im Sport ist es so, Leistung entscheidet, und wenn du nicht richtig performst, dann hast du auch mal ein Negativerlebnis. Es hat uns eigentlich für die Zukunft nur gut getan."