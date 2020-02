- Fastenzeiten - Abführen, Trinken und Bewegung

Am Mittwoch hat die christliche Fastenzeit begonnen. Viele nutzen die Zeit zum Verzicht auch im nicht-religiösen Kontext. Denn Fasten ist eine Lösung auf viele Probleme, wie Fastenleiterin Sabrina Carroll im Interview sagt.

Immer mehr Menschen entdecken die Fastenzeit für sich. Bei vielen wird sie zu einer Zeit des Verzichts. So auch bei Sabrina Carroll. Sie ist ärztlich geprüfte Fastenleiterin und bietet unter anderem Kurse zum Fastenwandern an.

Es geht nicht nur um Gewichtsverlust

Für Carroll hat das Fasten mit dem Wunsch begonnen, Gewicht zu verlieren. "Da habe ich gesehen, dass Fasten eigentlich viel mehr als nur abnehmen ist", sagt die Fastenleiterin. "Die Leute, die zum Fasten kommen sind nicht unbedingt die Übergewichtigen, sondern es sind eher die Leute, die nicht allein fasten können", sagt sie weiter. Oft seien die Fastenden in ihren Kursen schon schlank, es ginge ihnen mehr um die Entschlackung des Körpers, als um die Gewichtsreduzierung.

Beim Fasten empfiehlt Carroll auf Entlastungstage zu achten – "also drei Tage mit rein pflanzlicher Ernährung und sehr viel Ballaststoffen." Um Kopfschmerzen vorzubeugen, empfiehlt sie außerdem auf Kaffee zu verzichten. Denn Kaffee störe die Durchblutung des Körpers. "Was die Durchblutung des Körpers stört, stört auch die Entgiftung und die Fettverbrennung", so Carroll.