- Rettig: "Fußball muss sich um Klimaschutz kümmern"

Für Andreas Rettig hat Fußball immer einer Rolle gespielt. 2019 hat er seine Aufgabe als Geschäftsführer von St. Pauli niedergelegt. Mit Philipp Laberenz blickt er zurück auf seine Fußballstationen und erzählt, warum ihm der Einsatz für den Umweltschutz wichtig ist.

Andreas Rettig hat sich im September 2019 aus dem Fußballgeschäft zurückgezogen. Seitdem stelle er fest: "Es kann auch ohne den Fußball lebenswert sein."



Zuletzt war der Rheinländer kaufmännischer Geschäftsführer des Zweitligisten FC St. Pauli. Zuvor war er unter anderem Manager beim FC Augsburg, des 1. FC Köln und des SC Freiburg. Bei jeder Station wollte er sportlichen Erfolg haben, betont Rettig. Er habe etwa beim SC Freiburg aber auch gelernt, dass man mit wenig viel machen könne. "Das war eine dolle Erfahrung". Damals habe seine Mannschaft mit einem "Mickey-Mouse-Etat den großen vor die Füße getreten."

Fußball: Verantwortung für Gerechtigkeit, Solidarität und Nachhaltigkeit



Im Laufe der 3 Jahrzehnte habe sich im Fußball vieles verändert. Er selbst habe sich für Gerechtigkeit, Solidarität und Nachhaltigkeit eingesetzt. So war etwa die Frage für ihn leitend: "Wo wollen wir hin?" Lange hat habe Rettig für die "50+1-Regel" eingesetzt. Denn Mitbestimmung und Teilhabe in der Vereinskultur seien "ein hohes Gut, für das es sich zu kämpfen lohnt." Die Vorschrift regelt in der Deutschen Fußball-Liga, dass es Kapitalanlegern nicht möglich ist, die Stimmenmehrheit bei Kapitalgesellschaften zu übernehmen.

Einsatz für die Umwelt



Seit den 90er Jahren habe sich Andreas Rettig mit seinen Vereinen für Nachhaltigkeit eingesetzt. So habe er mit dem SC Freiburg Strom aus einer Solaranlage genutzt, beim FC Augsburg ein CO2-neutrales Stadion initiiert. Und mit dem 1. St. Pauli Projekte angenommen, wie Bienenvölker, E-Ladestationen und Merchandisingproduktion hinsichtlich der Lieferketten umgestellt. "Das ist jetzt also keine Sache, die mir jetzt beim Frühstück morgens eingefallen ist."





"Fußball muss sich um Klimaschutz kümmern"



"Der Fußball muss sich um den Klimaschutz kümmern, weil er Teil dieser Gesellschaft ist." Sowohl der DFB als auch die DFL müssten sich ihrer Verantwortung bewusst werden und nicht nur feiern lassen, sagt Andreas Rettig.

Wenn man die Generation Z, die auf die Straßen für ökologische Themen geht, emotional binden wolle, müsse der Profifußball glaubwürdig eine Strategie entwickelt. Zudem würde man auch den Standort attraktiver gestalten, um Sponsoren zu gewinnen. "Die Partner des Profi-Fußballs erwarten auch Antworten auf gesellschaftliche Themen. Da kann man sich nicht aufs Kicken zurückziehen und sagen, lasst uns die Kohle hier."

Einige Vereine würden die Verantwortung bereits wehrnehmen. Rettig formuliert aber auch den Wunsch, dass durch entsprechende Regelungen DFB und DFL Vereine, die selbst einer nachhaltigen Verantwortung nicht nachkommen, dazu zu zwingen solle.