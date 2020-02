- Gita Neumann (HVD) wünscht Sterbewilligen mehr Hilfe

Dem Verein Sterbehilfe Deutschland, der ebenfalls in Karlsruhe klagt, ist das Warten zu lang geworden. Seit 2018 ist der Verein von Zürich aus über seinen Schweizer Ableger StHD wieder aktiv. Angehörige und "Nahestehende" stellt Paragraf 217 nämlich straffrei.

Also unterstützt StHD zahlende Mitglieder aus Deutschland nun über "Angehörige oder Nahestehende ..., die bereit sind, beim Suizid zu assistieren". Vorbereitet wird laut Kusch alles in der Schweiz. Die tödliche Substanz stellt der Angehörige dann in Deutschland ans Bett.

Und der deutsche Verein steht vor der Urteilsverkündung quasi in den Startlöchern. Unmittelbar im Anschluss will Kusch bei einer Pressekonferenz in Karlsruhe "erläutern, ob und wie wir unser Sterbehilfe-Angebot in Deutschland ausweiten können".

Von 2010 bis zum Verbot hat der Verein 254 Suizide begleitet - je nach Status: Vollmitglieder zahlen 200 Euro jährlich, müssen aber drei Jahre Wartefrist in Kauf nehmen. "Mitgliedschaft S" mit einer Einmalzahlung von 7000 Euro beinhaltet die zügige Bearbeitung.